Miként arról a Napi.hu a múlt hónap hőhullámai idején beszámolt, a Paksi Atomerőmű a Duna egyre melegebb hőmérséklete miatt kénytelen volt csökkenteni teljesítményét.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) akkor közleményt adott ki, miszerint a leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt, amely a nukleáris biztonság szintjét nem befolyásolja.

Az atomerőmű ugyanis szélsőséges körülményekhez is alkalmazkodik, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel az erőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90 százalékkal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet mellett is.

Akárcsak a korábbi években, a hazai médiában számos félreérthető cikk is megjelent az erőmű biztonságával összefüggésben.

Nem befolyásolja a biztonságot

A Napi.hu megkeresésére az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szóvivője elmondta: a Duna nyári időszakban megemelkedett hőmérséklete a atomerőmű biztonságosságát nem befolyásolja.

Dr. Kovács Antal rámutatott: a lehető legalaposabban és leggondosabban végzik el a méréseket, ezekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden esetben tájékoztatják az illetékes hatóságokat.

Pár éve pedig a széleskörű tájékoztatás érdekében, a félreérthető hírek miatt minden szükséges információt feltettek az erőmű honlapjára, amely bárki számára elérhető.

A részletes szabályokat a Paksi Atomerőmű környezetvédelmi engedélye tartalmazza, az engedély hőterhelés-mérési előírásait pedig a környezetvédelmi hatóság, ez esetben a Baranya Megyei Kormányhivatal határozata rögzíti.

Fokok és előírások

Az előírások arról is rendelkeznek, hogy amennyiben a Duna vízhőmérséklete az Országos Vízjelző Szolgálat napi jelentése szerint a 25 ˚C-ot eléri, illetve azt meghaladja, úgy annak észlelésétől számított négy órán belül írásban kell értesíteni a kormányhivatalt

Ha pedig a Duna vízhőmérséklete 11 órakor a 25 ˚C-ot eléri, illetve azt meghaladja, akkor az úgynevezett referencia szelvényben mérőhajóról, kézi méréssel kell ellenőrizni a 30 ˚C-os hőkorlát folyamatos betartását. Mindeközben a kormányhivatal számára biztosítani kell a rendkívüli méréseken való részvétel lehetőségét.

A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – ahogyan tette azt eddig is – továbbra is kész lehetőséget biztosítani a civil szervezetek számára a területén történő vízhőfok mérések elvégzésére, és csak megerősíteni lehet, hogy a Duna nyári időszakban megemelkedett vízhőmérséklete a atomerőmű biztonságosságát nem befolyásolja – húzta alá végezetül a szóvivő.