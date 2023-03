A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közleményében azt írta: 5563-an jelentkeztek a felsőoktatási intézménybe idén, ez 11 197 jelentkezést jelent, mivel egy pályázó átlagosan két szakra, vagy két munkarendre, vagy két finanszírozási formára adta be jelentkezését.

Az NKE-n továbbtanulni vágyók 40,46 százaléka jelentkezett az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karra, első helyen 34,38 százalékuk jelölte meg a kar valamelyik képzését.

A jelentkezések 35,74 százaléka érkezett a Rendészettudományi Karra, amelynek képzéseit első helyen 39,90 százalék jelölte meg.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra 18,12 százalék jelentkezett, amelynek képzéseit első helyen 20,51 százalék jelölte meg.

A Víztudomány Karra az összjelentkezések száma 104,84 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest.

A Rendészettudományi és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karok hallgatói életre szóló hivatást és feladatot kapnak, és ehhez járul még az a kiszámítható karrierpálya is, amely az egyetemre történő belépéskor megkezdődik, hiszen szolgálati jogviszonyuk lesz, és illetményben részesülnek. Ez a jelentkezések számában is érzékelhető, hiszen a katonai vezetői és a bűnügyi nyomozói szakok továbbra is a legnépszerűbbek között vannak.

Az NKE-n az államtudományi és közigazgatási területen tanulók versenyképes tudásra tehetnek szert, az államigazgatási pálya pedig vonzó karrierútként várja őket. Az ÁNTK képzései közül a legnépszerűbb szakok az államtudományi osztatlan mesterszak, a közigazgatás-szervező, valamint a nemzetközi igazgatás alapképzési szakok. A Víztudományi Karon szerzett diplomával a vízügyi szolgálat és a víziközmű ágazaton kívül a versenyszférában is el lehet helyezkedni – olvasható az NKE közleményében.