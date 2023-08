A közlemény megegyzi, hogy egy EU-s rendeletnek köszönhetően hazai tarifával hívhatjuk ismerőseinket és használhatjuk a mobilinternetet az unió országain belül. A pandémiát megelőző és az azutáni év adatai alapján az NMHH arra a következtetésre jutott, hogy nyáron jelentősen nagyobb a roamingforgalom, mint az éves átlagban.

Ezzel párhuzamosan a hazai hang és adatforgalom valamivel visszaesik. A szezonális külföldi növekmény – amit a közlemény „nyaralási többletnek” nevez – 38 százalék.

A hatóság kiemeli, hogy a nyaraló mobilok vizsgálata során szem előtt kell tartani, hogy a SIM-kártya a fő úticélon túl a köztes országok hálózatára is rácsatlakozhat, valamint még a határon belül is előfordulhat, hogy valaki véletlenül csatlakozik külföldi hálózathoz.

A közlemény szerint mindezek közrejátszhatnak abban, hogy a roaming szerinti toplista első három helyezettje szomszédos ország.

A legelső helyen Ausztria áll, ahol a magyar SIM-kártyák 8,5 százalékával telefonáltak vagy interneteztek. A nyári többlet nem jelentős, 17 százalék. Az NMHH szerint vélhetően azért itt a legmagasabb a roaming-adatforgalom, mert egész évben sokan látogatják a téli sportok miatt is, emellett a bevásárlóturizmus is népszerű és többen vállalnak munkát is.

A második Horvátország már a roamingadatok alapján is tipikus üdülési cél, 6,2 százalékos az itteni forgalom, a nyári többlet kiugróan magas, 138 százalékos. A harmadik 5,1 százalékkal Szlovákia, Ausztriához hasonlóan mérsékelt nyári emelkedéssel.

Nyáron a déli tengerpartok hódítanak

Ha kizárólag a nyári többletet vesszük alapul, akkor Horvátországon túl az utak számosságát tekintve kiemelkednek azok az országok is, ahol csak nyáron ugrik meg az egyébként igen alacsony éves roaming-forgalom.

Ennek alapján pedig Görögország 182 százalékos nyári többlettel áll az élen, ezt követi Horvátország, Bulgária, Ciprus, Szlovénia és Olaszország. az NMHH megjegyzi, ezek alapján jól látszódik, hogy a magyarok a déli tengerpartokra vágynak a nyári hónapokban.