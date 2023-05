Egy nap alatt fogták el és hallgatták ki gyanúsítottként a Balassagyarmati Rendőrkapitányság nyomozói azt a férfit, aki társával együtt kétszer lopott el egy lovat a Nógrád vármegyei Ipolyszög településen.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított és társa kiszemelt egy falujuk melletti tanyán tartott vemhes, közel 2 millió forint értékű lovat. 2023. május 1-jén a kerítést letaposva bemásztak a telekre, a lovat a ménestől leválasztották, egy ott talált kötélből kötőféket rögtönöztek, amivel elvezették az állatot. A tanyától távolabb a fiatalabbik férfi egy rövid ideig szőrén megülte a vemhes kancát, majd amikor a ló hátán váltani akartak, az állat elszabadult és visszanyargalt a tanyára, ahol egy az utcában lakó férfi becsukta a karámba ismerőse lovát.

A kanca elkötését nem adták fel ezek után sem, néhány óra múlva a két gyanúsított visszatért, és ismét elkötötték a lovat a karámból, újra hazaindultak vele, ám az állat megint megszökött tőlük, és hazatért.

A két „cowboy” ekkor sem állt el a tervtől, ismét visszatértek a tanyára lovat lopni, a tulajdonos azonban rajtakapta őket, ezért elmenekültek a helyszínről. A rögtönzött lólopásról felvétel is készült, amelyen látható, ahogyan a két tolvaj kirángatja az állatot az elkerített helyszínről.

A lótolvaj korábban alkoholt és kályhát is lopott

A nyomozás során az is megállapítást nyert, hogy a 21 éves férfi 2023 januárjában és februárjában is lopott: egyik alkalommal egy üzletből hozott el társaival különböző alkoholos italokat és édességeket, a másik esetben egy házba törtek be ahonnan műszaki cikkeket, szerszámokat, kályhát és állateledelt tulajdonítottak el.

A büntetett előéletű férfit a Balassagyarmati Rendőrkapitányság többrendbeli lopás elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd a Balassagyarmati Járási Ügyészség a letartóztatására tett indítványt a nyomozási bíró előtt. A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a rovott múltú tolvaj letartóztatását. A döntés végleges.