A Római parti strandon ingyenes ivókút, színes napágyak, kerékpártároló és öltözőfülkék várják a vendégeket, és lesz lehetőség mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználatra is. Emellett a vízminőséget is folyamatosan ellenőrzik, és hogy biztosak legyünk abban, hogy nem égünk le, a strand területén UV sugárzás és vízhőmérséklet-jelentést is láthatunk.

A vízimentő-szolgálat is készenlétben lesz a Duna-parton lévő szanadstrandon – teszi hozzá az enbudapestem.hu

A strand június 30. és augusztus 20. között lesz nyitva, a Kossuth Lajos üdülőpart 15-17. melletti szakaszon.

Az óbuda.hu hozzáteszi, a június 27-i föveny-előkészítést és a két napra rá végrehajtandó mederkotrást követően az idén is tiszta és gondozott partszakasz várja majd a kikapcsolódni vágyókat.

Fürdeni ebben a szezonban is csak a szigorú biztonsági előírásokat betartva, a 120 cm-es vízmélységet jelző bójákkal kijelölt területű, fürdőzésre alkalmas partszakaszon lesz lehetőség, nyitvatartási időben, 10 és 19 óra között. A Római-parti Plázs gondozásáról fövenyőr gondoskodik, emellett a területen éjszakai őrzés is biztosított.

A területen a Magyar Vöröskereszt Duna-parti Elsősegélynyújtó Szolgálata is segíti a biztonságos kikapcsolódást.

2023-ban különleges jubileumot is ünnepel a Plázs.

Pontosan 50 évvel ezelőtt, 1973-ban született meg a rendelet, amely megtiltotta az azt megelőzően oly sok budapesti polgárnak állandó nyári kikapcsolódást jelentő dunai fürdőzést. A betiltás oka a folyó vízének állapota volt.