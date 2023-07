A belügyminiszter még júniusban vonta vissza Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója megbízatását. A főigazgató egy búcsúlevélben köszönte meg munkatársainak a közös munkát. A Belügyminisztérium kommunikációs osztálya azt közölte: „a belügyminiszter 2023. június 26-án indokolás nélkül, azonnal hatállyal vonta vissza Szentiványi Mátyás vezetői megbízását”.

Májusban írtunk elsők között arról, hogy egy hatvan éve létező hatóságot akarnak beolvasztani egy másikba. A Belügyminisztérium akkor azt írta a Napi.hu-nak, hogy egyelőre vizsgálják a gyógyszerhatóság és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) fúziójának az előnyeit és a hátrányait. Forrásaink akkor azt mondták lapunknak, hogy az OGYÉI-ben nem várják az egyesítést.

Ehhez képest pénteken megjelent a kormány.hu-n egy rendelet-tervezet, amiben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésének módosításával kapcsolatban várják az észrevételeket július 15-éig,

a két szervezet már augusztustól Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ néven működhet tovább.

Az NNK-t Müller Cecília vezeti, 2020-tól két éven keresztül, a koronavírus-járvány idején, Müller Cecília országos tiszti főorvos majdnem mindennap elmondta az aktuális járványadatokat a köztévében. Az NNK központja a budapesti Albert Flórián úton van, az intézetbe pár évvel ezelőtt olvadt be az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) is, melynek a feladatait is átvette.

Mi az NNK feladata?

Az NNK részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait, továbbá ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

Mindezek mellett feladatai vannak a közegészségügy környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is -, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy), valamint a járványügy területén is.

Az NNK-hoz tartozik az egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiája, és az “egészséghatás-értékelés”, az egészségügyi igazgatás és koordináció, továbbá a munkaegészségügy, a munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy területe is.

A gyógyszerhatóság tavaly volt 60 éves

A gyógyszerhatóság pedig tavaly ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2015. március 1-jén jött létre két nagy intézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) egyesülésével. A két intézmény közül az OGYI 1960- ban alakult, tehát 2022-ben ünnepelték fennállásuk 60 éves évfordulóját.

Az OGYÉI egyébként tavaly költözött a belvárosból a Szabolcs utcai hajléktalan kórház helyre.