Miért jön Budapestre a CPAC? – kezdte nyitóbeszédét Orbán Viktor, aki szerint úgy kerültek a magyarok ebbe az elit klubba, hogy Magyarország egy olyan inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik.

Itt ugyanis megcsinálták a konzervatív, keresztény fordulatot, és ez 2010-ben kezdődött.

– hangzott el a Konzervatív Politikai Akció Konferencia nyitónapján.

Magyarország nagyon rossz helyzetben volt, amikor 2010-ben átvették a hatalmat a liberálisok után – mondta a magyar kormányfő, aki szerint

csak a konzervatív politika működik ott, ahol a liberálisok előzőleg mindent tönkretettek

Ennek eredménye lett szerinte az erős nemzeti identitás, a migránsok nélküli ország, a hatalmas mennyiségű, beáramló külföldi tőke.

Orbán Viktor szerint Soros György migránspolitikáját, az NGO-k féktelen támogatását, a liberális szervezetek korlátlan támogatását végül Magyarország állította meg, erre pedig már a világ is felfigyelt.

A nemzet a Nyugat nagy találmánya, a szabad világ szíve közepe, de a szabad világ minden nemzete támadás alatt áll

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a nemzet a nyugati világ Achilles-sarka is egyben, és ha a nemzetek elpárolognak, szétbomlanak, elrozsdásodnak, akkor elvész a szabad élet lehetősége, a Nyugat elbukik.

Megemlítette Ferenc pápa látogatását is, amiről úgy fogalmazott, hogy fantasztikus apostoli látogatás volt, a magyarok rendkívül hálásak a szentatyának. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pápalátogatás és a CPAC konferenciája időben egyre közelebb kerül egymáshoz: idén alig egy hét volt már csak a két esemény között, éppen ezért nem lepődne meg, ha esetleg jövőre a Ferenc pápa benézne hozzájuk.

Brüsszel, a progresszív kutatólabor

"Mindannyian támadás alatt állunk Európában éppúgy, mint Amerikában" – fejtegette a kormányfő, hozzátéve: a támadás nem gazdasági természetű,

biológiai fegyverrel van dolgunk, vírustámadást indítottak ellenünk, és ez a vírus a nyugati világ legsebezhetőbb pontját, a nemzetet támadja

A nemzetközi jobboldali találkozón tartott nyitóbeszédének hangsúlyát egyébként ez adta: a migrációval, a genderrel és a woke-kal a baloldal vírustámadást indított, amivel a nemzeteket akarják lerombolni.

Beszédében üdvözölte azokat azokat, akik szerinte a szabad világ védelmező, azaz Andrej Babis volt cseh és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnököt, Václav Klaus volt cseh elnököt illetve Irakli Garibashvili grúz miniszterelnököt. A CPAC-re üzenetet küldött Tucker Carlson is, a Fox News most már csak volt műsorvezetője:

30 másodperces mondanivalójának a lényege az volt, hogy ha esetleg kirúgnák, akkor biztosan elmenne a budapesti rendezvényre, de így sajnos nincs ideje személyesen jelen lenni.

Szellem, ideológia, Soros György

Orbán Viktor szerint Magyarország egy inkubátor, ahol nemcsak beszéltek a liberálisok legyőzéséről, hanem meg is valósították. Mégis, tette hozzá:

„ magyar kísérlet világhírnevét Soros Györgynek köszönhetjük.

„Ha Soros György nem támadja meg Magyarországot, nem hirdeti meg a programját, hogy illegális bevándorlók millióit akarja Európába telepíteni” – mondta a miniszterelnök. Ugyanakkor nem elég a fizikai önvédelmi harc:

Tetemre kellett hívnunk a Nyílt Társadalom Ideológiáját és Soros György egész birodalmát – hangoztatta.

No gender, no woke, no war

Elmondása szerint a nemzet a nyugat nagy találmánya, ez a legjobb keret az emberek együttélésére, és ezt adta a nyugat civilizációs versenyelőnyét. Ezzel szemben viszont kitenyésztettek és szaporítanak egy vírust: a migráció, a gender és a woke ugyanannak a vírusnak a variánsai.

Ezek a Fidesz elnöke szerint a kommunizmushoz és a marxizmushoz hasonlatosak, mesterségesen kisebbségekre szabdalják a társadalmat és viszályt szítanak. Ellenben

szagról is megismerjük a marxistákat, itt ültek a nyakunkon

A progresszív külpolitika Orbán Viktor szerint ennek az egyik variánsa: a színes forradalmak a szabadság jelszavával káoszt és zűrzavart okoznak.

A kormányfő megragadta az alkalmat, hogy ismét üzenjen Donald Trumpnak, szerinte ugyanis ha ő lenne most az elnök, orosz-ukrán háború sem lenne: "térjen vissza elnök úr, tegye naggyá Amerikát" – mondta.

A követező hónapokban egyébként nagy európai csatákra számít, de szerinte megkezdődött a reconquista, fontos szövetségesként említve a lengyel, az olasz és az izraeli kormányfőt.

Arról is beszélt, hogy jövőre az EP-választáson le lehet csapolni a brüsszeli mocsarat, "annyi az egész, hogy a választások előtt hatalmas betűkkel fel kell írni a zászlóra: no migration, no gender, no war."