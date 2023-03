„Ha egy idegen rátekint a kétszáz éve született Petőfi Sándor életére, aligha hiszi el, amit lát. Születik a fővárostól több napi járóföldre eső kisvárosban, születésekor olyan gyenge, hogy spirituszban fürdetik. Megmarad. Lesz belőle vándorszínész, csepűrágó. Majd az ország ünnepelt költőjévé emelkedik, öt év alatt ezer verset ír, nemzetközi hírnevet teremt. Kirobbant egy forradalmat, amely elhozza hazájának a szabadságot. Katonának áll a függetlenségi háborúban. 26 évesen a megszálló csapatok fegyverétől elesik”

– méltatta március 15-i ünnepi beszédében Petőfi Sándort Orbán Viktor.

A kormányfő lírai felütésű ünnepi szónoklatában azt is kijelentette, hogy Petőfi Sándor a mi szerelmetes fiúnk, akitől minden magyar tud legalább egy verssort.

… minden magyarban van egy kis Petőfi és Petőfiben ott van minden magyar

– fogalmazott a kormányfő, aki beszédében elmondta: a magyar nemzet programja a következő 25 évre, hogy szerezzük vissza nemzetünk önbecsülését és állítsuk helyre önérzetét.

A prózai világban is költői lélek a magyar

Orbán Viktor szerint a 19. század közepén Magyarország várta a szót, amely elmondja, merre szabjunk irányt személyes sorsunknak és vele együtt a hazának is, és ezt a keresett szót Petőfi Sándor adta meg a hazának.

Egy olyan józan nép esetében, mint mi vagyunk, meglepő, de irodalom nélkül nincs magyar élet, bennünk magyarokban verssé és dallá érik a szerelem, az öröm és a bánat, talán a nyelv, vagy a lelki alkatunk teszi, de mi költőien lakozunk ezen a földön ahol gyakran prózaian zajlik az élet

– fejtette meg a magyar néplelket a miniszterelnök, Petőfi Sándorra visszatérve pedig azt mondta: a Jóisten megsegítette Petőfit, mert nem engedte, hogy tehetségéből gőg, önbizalmából pedig hamis magabiztosság, hübrisz legyen, amely a kevésbé tehetségeseket megszégyeníti a fölényeskedésével.

Mindemellett Orbán Viktor Petőfi Sándort egy olyan egyéniségnek tartja, aki sosem hagyta el a szellemi világ keresztény erőterét. A világszabadság prófétakéjét is tudta, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség hármasa nem a hit, remény, szeretet parancsa helyett, hanem amellett érvényes – sorolta a kormányfő.

Magyarnak születni kötelesség

„Se a sértettség, se az igazságtalanság, se a politikai kudarcok nem sodorták át a teremtő Isten mellől a romboló szellem, a nagy szétdobáló mellé. Ahogy az manapság oly sok celebbel és világsztárral megtörténik” – jegyezte meg Orbán Viktor, aki úgy véli, „magyarnak születni kötelességet jelenet. Méltónak lenni a fajtánkhoz. Petőfi ezt olvassa a fejünkre: rabság vagy szabadság, lehet választani".

A kormányfő azt is hozzátette, hogy a magyar szabadság hatalmas menete ma is tart, még annak ellenére is, hogy tett pár vargabetűt és tévedt zsákutcába. Petőfi Sándor ebben a menetben ma is itt van velünk: „látjuk, ahogy fellázad, amikor idegenek akarják megmondani a magyaroknak, hogyan éljenek. Látjuk, ahogy szembefordul a világ hatalmasaival, akik újra be akarják olvasztani a magyarokat egy európai szuperállamba” – véli Orbán Viktor.

Látjuk, ahogy odakanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke. Látjuk, ahogy elindul helyettünk újra meghalni a magyar szabadságért. Tartozunk neki, ezért sohasem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből, nem fogjuk hagyni és nem is fog sikerülni, mert minden magyarban van egy kis Petőfi

– zárta ünnepi beszédét a miniszterelnök