Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett arról a pillanatról, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke csak vele fogott kezet, amikor a NATO-tagállamok vezetői összeálltak egy csoportképre a katonai szervezet kedden kezdődő kétnapos egyeztetése előtt.

Bármilyen meglepő, de

jelenleg a résztvevők közül Orbán Viktor az egyedüli kormányfő, aki valamilyen formában legalábbis ne támogatná Svédország NATO-csatlakozását.

Recep Tayyip Erdogan török elnök ugyanis hétfőn ígéretet tett arra, hogy beterjeszti hazája parlamentje elé a svédek csatlakozási kérelmét. Ugyanakkor egyelőre a magyar álláspontról egyelőre nem tudni semmit.

Biden shook hands with just one leader during the on-camera “family photo” event at NATO summit in Vilnius: Hungary’s @PM_ViktorOrban.



Hungary said today it now supports Sweden’s accession, and ratification is purely a “technical matter.” pic.twitter.com/i2Y6GQIgSi