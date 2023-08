Bledbe nem megy el a kormányfő, de nyaralni igen, hogy hova, azt nem árulta el a Kormányinfón Gulyás Gergely, csak azt, hogy augusztus végén. Az Index kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, Orbán Viktor még a szabadsága alatt is hajlamos dolgozni. Nem valószínű, hogy ott lesz a bledi stratégiai fórumon, de hivatalosan meg kell várni a sajtóiroda közlését.

A Bledi Stratégiai Fórum a régió egyik legfontosabb diplomáciai eseménye. Igaz, Orbán tavaly sem volt ott, Magyarországot akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter képviselte.

Orbán Viktor, mint mindig, tavaly is Horvátországban töltötte a szabadságát, akkor három hetet volt távol, és szakállat is növesztett és a tengerből is ki kellett halászhajóval mententeni.