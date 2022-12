„Egy nehéz év képekben. Irány 2023!” – búcsúztatta a 2022-es évet hivatalos Facebook-oldalán szombat délután Orbán Viktor.

A miniszterelnök a szöveghez egy év végi fotóalbumot is mellékelt, felidézve az év számára legemlékezetesebb, legmeghatározóbb pillanatait.

A kormányfő az év végi fotóalbumban osztott meg képet többek között újabb kétharmados választási győzelmének megünnepléséről, disznópörzsölésről, kormányalakításról és határvadászatról.

Ugyanakkor a közös képek sem maradhattak el például Donal Trump volt amerikai elnökkel vagy Kis Grófó mulatós sztárral, valamint két kiscicával.

A válogatásba pedig bekerült az ominózus nyár végi szakállas kép is, amikor a miniszterelnök rá nem jellemző módon horvátországi nyaralása alatt nem borotválkozott meg.

Kiderült, hol előszilveszterezett Orbán Viktor

Orbán Viktor arról is közösségi oldalán számolt be, hogy milyen programmal melegített be szilveszterre.

Éljen a Boban Markovic Orkestar!

– írta bejegyzésében a kormányfő, amelyhez egy közös képet is csatolt a zenekar tagjaival. Szerbia legendás trombitása és zenésztársai több évnyi kihagyás után szerepeltek ismét a Müpa színpadán idén december 30-án.