Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkár szavai szerint mindenki számára nyitott, minél több tehetséget azonosító és aztán folyamatosan támogató, átlátható és utánkövethető rendszert szeretnének létrehozni, amelybe a jelenleg is futó tehetséggondozó programokat is betagoznák.

Azokat a tanárokat támogatjuk, akik a tehetséggondozásban kulcsszerepet játszanak – jelentette ki az államtitkár a Magyar Nemzetnek, melyet az MTI szemlézett. Az ő ösztönzésükre, munkájuk elismerésére hozták létre a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat. Az oktatók nyílt pályázati rendszerben, a www.emet.gov.hu oldalon jelentkezhetnek, és a nyertes pályázók tíz hónapon át havi nettó 75 ezer forint támogatást kaphatnak munkájuk további folytatására. A pályázat benyújtására egy hónapig van lehetőség, az eredményhirdetés októberben lesz. Ez az ösztöndíjprogram nem a köznevelési rendszerhez kapcsolódó bérkiegészítés, hanem a tehetséggondozás támogatása, az abban részt vevő tehetséggondozók további motiválása – ismertette.

A mi feladatunk, hogy elősegítsük a tehetségek felfedezését, továbbá a tehetségük kibontakoztatásához szükséges támogatást minél teljeskörűbben biztosítsuk. Úgy tudnak elindulni képességeik kibontakoztatása felé, ha vannak olyan szakemberek, akik felfigyelnek rájuk és fejlesztik őket, egyengetik pályájukat

– fogalmazott Hornung Ágnes. Hozzátette:

a pedagógusoknak ezért a pluszpénzért nem kell pluszmunkát vállalniuk. Azok jelentkezhetnek, akik már legalább három éve középfokú köznevelési intézményben tanítanak és kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet folytatnak. Ezek a pedagógusok a tehetségek fejlesztésében eddig is példaértékű eredményeket értek el, és mi azt szeretnénk, hogy ezt a munkát tovább folytassák.

A tanárok egyénileg jelentkezhetnek a Köbüki ösztöndíjra.

A pályázat független attól, hogy a jelentkező melyik középfokú oktatási intézményben dolgozik. A forrás rendelkezésre áll, a most kezdődő tanévben több mint 1600 pedagógus részesülhet a támogatásban, amelyre több mint 1,2 milliárd forintot különítettek el.

Az államtitkár kifejtette, hogy a Nemzeti tehetség program (Ntp) komplex rendszer, több elemből áll; célja, hogy minden tehetséget megtaláljanak és végigkísérjék, segítsék őket tehetségük kibontakoztatásának útján. Ennek része a most meghirdetett ösztöndíj is. Hozzátette: azt szeretnék, hogy a rendszerbe történő belépéstől kezdődően minden abszolút mérhető legyen. Aztán amikor a fiatalok kikerülnek az Ntp rendszeréből, azt is lehessen látni majd, hogyan hasznosultak a támogatott programok.

Elmondta, valamennyi tehetséggondozó programot az új rendszerhez igazítva finomhangolják, és van olyan is, amely jelentősebben átalakul, de az ismert programok folytatódnak. A meglévő programokat az említett egységes mérési rendszerbe integrálják. Hangsúlyozta: a finomhangolás lényege a nyomonkövethetőség és ezáltal a programok hatékonyságának növelése.

Hazánk jövője a magyar családokban gyökerezik, a támogatásuk, valamint a tehetségek megtalálása közös érdekünk – fogalmazott az államtitkár.