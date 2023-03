Az LMP 2020. február 8-án jelentette be, hogy aznapi kongresszusán nevet változtatott, ezzel is deklarálva magát zöld pártként. Az új nevük akkor LMP – Magyarország Zöld Pártja lett, rövidítésként pedig a Zöldek nevet használják – hangzott el az akkori ígéret. Idén februárban Jobbik - Konzervatívokra változtatta a nevét budapesti kongresszusán a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Ezt a pártrendezvényen Gyöngyösi Márton, a párt elnöke, európai parlamenti képviselője jelentette be.