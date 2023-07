Szatmár megye és a régió legnagyobb kórházának vezetése azután hozta meg a döntést, hogy kiderült: nincs szakember az osztály működtetéséhez Szatmárnémetiben – idézte a kórház hétfői közleményét az Agerpres román hírügynökség.

Hangsúlyozták, hogy egyelőre júliusra függesztik fel a tevékenységet, ám az újranyitás időpontját később közlik. Addig a betegeket a megye más, diabétesz kezelésére szakosodott orvost is foglalkoztató kórházaiba irányítják. A közlemény szerint a kórház több alkalommal is meghirdette a megüresedett állásokat, de senki nem jelentkezett, jelenleg is szakorvost keresnek.

A térségben korábbi statisztikák szerint jelentős, tíz százalék körüli a cukorbetegek száma.

Nem egyedülálló eset Romániában

Romániában egyre több egészségügyi intézmény számára okoz gondot az akut orvoshiány. Az MTI emlékeztet, az év elején a Hargita megyei mentőszolgálat hívta fel a figyelmet arra, hogy a székelyföldi megye több városában veszélyezteti a sürgősségi ellátást a mentőorvosok hiánya.

Az elmúlt hónapokban más romániai kórházakból is érkeztek hasonló jelzések, és az alapellátásban is egyre több a nyugdíjba vonuló, elsősorban vidéki háziorvos, akinek nincs, aki átvegye a praxisát.

Romániából orvosok ezrei vándoroltak ki Nyugat-Európába a jobb bérek és munkakörülmények miatt, és bár néhány éve emelték a fizetéseket, az egészségügyben dolgozók jelenleg is béremelést követelnek.

A román orvoskamara júniusi jelentése szerint az orvosok egyharmada kiégéssel küzd a túlfeszített munkatempó miatt, és a jelenség leginkább a fiatal, 35 év alatti szakembereket sújtja. A szakmai szervezet felmérése kimutatta, hogy a fiatal román orvosok 57 százaléka tervezi, hogy külföldön vállal munkát.

Ekkor az elvándorlás okaként egyfelől a romániai egészségügyi infrastruktúrát nevezték meg, illetve a kutatás és a szakmai továbbképzés hiányát.