2021-ben készült el Magyarországon az első országos patkánytérkép, amely az egerek előfordulását is megmutatta. A rágcsálók amellett, hogy közegészségügyi veszélyt jelentenek, akár komoly gazdasági károkat is tudnak okozni, így ellenük még akkor is folyamatosan védekezni kell, ha jelenlétük éppen nem látható, ezzel ugyanis elejét lehet venni az elterjedésüknek.

Július végén a Naphire.hu portál kapott olvasói képeket a patkányészlelésről. Miután a sebészet és az urológia is a Kútvölgyi kórházba került át, a megüresedett helyiségekben egyre több rágcsáló tűnt fel a Szent János kórházban. Az intézmény megtette a szükséges intézkedéseket.

Szerencsére a patkányok is haladnak a korral: míg a középkorban szerepük volt a pestis gyors elterjedésében, addigra a mostani állomány már nem terjeszti a halálos kórt. Az ÁNTSZ törvényben előírt feladata, hogy vizsgálja az állatok ilyetén betegségeit, de a hatóság nem adott ki riasztást fertőzött patkányok miatt.

Eközben az idén a véget nem érő tüntetések és a kukások három hetes sztrájkja miatt 10 ezer tonnás szemétcunami gyűlt össze a francia fővárosban. Párizs hírhedt patkány populációja pedig köszönte szépen az ingyen falatokat – írta a Napi.hu.

A római hatóságok igyekeznek megfékezni a Colosseum körül patkányinváziót.

A BBC szerint számos, turisták által közzétett videó kering a közösségi médiában arról, ahogy patkányok rohangálnak az egyik leghíresebb római látványosság közelében. A város szemétszállításért felelős vezetője, Sabrina Alfonsi elmondta, hogy a hétvégén munkatársaik takarítottak és patkánycsapdákat helyeztek ki.

A helyzet mostanra kontroll alatt áll, mondta, de a művelet a jövő héten folytatódik, munkatársaik megtisztítják a Colosseum körüli zöldterületeket és csatornákat, ahol gyakoriak a patkányok.

A tisztviselő szerint körülbelül hétmillió patkány él Rómában, vagyis két és fél jut minden városlakóra. A város évek óta küzd a sok hulladékkal, a kukák gyakran túlcsordulnak, és a szemét közvetlenül az utcákra kerül.

Milliókat kínáltak a New York-ban patkányirtásért

A patkányok ellen vívott háborújának élére keresett „vérszomjas" parancsnokot New York City polgármestere két éve. A város éves szinten 120-170 ezer dolláros (46,5-65,9 millió forintos) álombért ajánlott a rágcsálók elleni védekezés vezetőjének. A patkányokkal kapcsolatos bejelentések száma akkor már az év első kilenc hónapjában 70 százalékkal ugrott meg New York City-ben 2020 azonos időszakához képest.

Ezzel egyidőben furcsa, patkánytámadásos eset borzolta a londoniak idegeit is, szakértők pedig arra figyelmeztettek, hogy fel kell készülni a rágcsálóinvázióra.

A lakóhelyeken egyébként pár intézkedést maguk a lakók is megtehetnek, hogy ne szaporodjanak tovább a patkányok, vagy ne is jelenjenek meg egyáltalán: nagyon fontos, hogy élelmiszer-maradékot ne öntsenek a csatornába vagy tegyenek a szabadba, mert ez elsődleges tápláléka a patkányoknak. Ráadásul ahol bőséges az élelemforrás, ott az irtószeres csalétek sem biztos, hogy segít, hiszen a házikoszt sok esetben csábítóbb a patkányok számára. Ezen kívül az elhanyagolt területek, szeméthalmok ideális élőhelyet és táplálékforrást biztosítanak a rágcsálóknak, azaz a rendezett környezet hozzájárul a patkánymentes állapot eléréséhez.

A budapesti patkányirtók és bogármérnökök elbúcsúztak

Állításuk szerint az utóbbi öt évben rengeteget javítottak a budapesti patkányhelyzeten, mégsem ők nyerték a legújabb közbeszerzést. Az RNBH Konzorcium helyett mostantól egy másik cég csillogtathatja meg kártevőirtási tudományát - írta a Napi.hu.

A tevékenységünk március 10-én lezárult – szerepel az RNBH Konzorcium közleményében, akik közel öt évvel ezelőtt vették át a patkánymentesítési feladatokat a fővárosban.

A konzorcium munkatársai búcsúlevelükben azt írták, küszkék arra, hogy úrrá tudtak lenni a fővárosi patkányhelyzeten, elfogadható, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően alacsony fertőzöttségi szinten tudják átadni a tevékenységet.

A munkánk 2018-as megkezdésekor a fertőzöttség mintegy ötszöröse volt az elvártnak, a lakosság joggal panaszkodott a kialakult állapotra. A helyzet romlását sikerült megállítani – amit néhány kerületben a főváros által elrendelt intenzív irtási program is segített 2019-ben – majd fokozatosan javítani tudtunk a körülményeken. Az igazolt patkányfertőzések az első hónapokhoz képest mostanra mintegy 70 százalékkal csökkentek

– állítják a konzorcium tagjai.

Az RNBH azt is megjegyzi, hogy míg például öt évvel ezelőtt 1000-1500 havi szintű bejelentéssel számoltak, ez mára havi 500-ra apadt.