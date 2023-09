A probléma nem csak egy kerületet jellemez, több olyan intézmény is van, ahol közel annyi a pedagógiai asszisztens, mint a tanító. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint ez nem jogszerű, ugyanakkor minden ötödik általános iskolában felmerül ez a probléma – írja az Index.

Ugyanakkor a Külső-Pesti tankerület vezetője az RTL megkeresésére azt válaszolta, hogy kizárólag tanítók és tanárok tarthatnak órákat az általuk fenntartott iskolákban.

Egy olyan hirdetés is felbukkant az interneten, ahol nyelvszakos diploma feltétele nélkül keresnek angoltanárokat. A Pénzcentrum kiderítette, hogy a hirdetést a csomádi általános iskola tette közzé, a lap olvasói pedig azt nyilatkoztak, hogy több iskolában is nagy a káosz: van, ahol alsós tanítók tartják a felsősök matematika óráit, míg másutt magyartanárok mennek be kémia órára.