Durva provokációnak nevezte Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Veszprémi Törvényszék napokban hozott ítéletét, amely szerint transzneműeknek is jár a nők számára a 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíj, a "nők 40".

Biológiai nem van

A fideszes országgyűlési képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta: annak idején a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezéséért vezették be a "nők 40-et". Emlékeztetett arra, hogy ezt a javaslatot Orbán Viktor miniszterelnök terjesztette a Fidesz-KDNP frakciószövetség elé, amely ezt támogatta.

Hozzátette: az alaptörvényből egyértelműen le lehet vezetni, hogy Magyarországon nincs "társadalmi nem" a jog szerint, "biológiai nem" van.

Ez azt jelenti, hogy amilyen neműnek születik az ember, férfinak vagy nőnek, ez a személyes adat kerül be az anyakönyvi kivonatba és ennek alapján kell értelmezni a jogszabályokat. Ezért is felháborító a bírósági ítélet, ez a hozzáállás

– jegyezte meg.

Úgy folytatta: az Európai Bizottság szóvivője által a héten kiadott közlemény tartalmazza, hogy bár a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy törvényeik megfeleljenek például az Emberi Jogok Európai Egyezményében szereplő kötelezettségeiknek, de a nemek jogi elismerésének feltételei és eljárásai kívül esnek az Európai Unió jogkörén.

Tényszerűen nem igaz, amit a liberális oldalról, baloldalról mondanak, azaz, hogy itt valamilyen emberi jogot, európai uniós jogot sértünk. Ezt a bizottság szóvivője is megerősítette azzal, hogy a nemek jogi elismerése kívül esik az Európai Unió jogkörén, azaz nemzeti hatáskörbe tartozik

– tette hozzá. Magyarországon pedig, a Fidesz-KDNP, Orbán Viktor kormánya, a parlament is döntött ebben a kérdésben – jegyezte meg.

Férfiként születettek nem élhetnek vele

Selmeczi Gabriella azt mondta: Magyarországon demokrácia van, ha folytatni akarják az ügyet, megtehetik. Beszámolt arról: sokan felhívták az üggyel kapcsolatban, szóvá téve, ha valaki férfiként született, úgy élte az életét, és néhány évvel ezelőtt nővé operáltatta át magát, milyen alapon kéri a "nők 40" kedvezményes, de teljes értékű nyugdíjat. A fideszes politikus azt mondta, nincs sem erkölcsi, sem jogi alapja ezt kérni.

Emlékeztetett azokra az esetekre, amikor az olimpiák, világbajnokságok alkalmával felháborodtak – szavai szerint teljes joggal – a női sportolók, mert a transznemű indulók a biológiai adottságaik miatt könnyedén legyőzték a női mezőnyben induló női sportolókat.

Ha valaki férfinak születik, nem jogosult a "nők 40-re". A jogosultsághoz nőnek kell születni és 40 év szolgálati időt kell felmutatni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 40 évet ledolgozott, beleértve a gyermekneveléssel töltött éveket, akkor jogosult erre a teljes értékű nyugdíjra

– magyarázta.

Selmeczi Gabriella azt mondta, hogy az országgyűlési képviselőknek, törvényhozóknak alaposan meg kell vizsgálniuk, szükség van-e törvénymódosításra. A parlament elé már két kormánypárti képviselő, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Gulyás Gergely miniszter benyújtott egy javaslatot. A Fidesz-KDNP politikusok dolga most, hogy "nagyon alaposan és higgadtan" megnézzék, vannak-e jogi kiskapuk a jelenlegi szabályozásban, és ha igen, ezeket hogyan tudják bezárni – közölte.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint "a társadalom többségét felháborítják ezek a bírói döntések".

Hozzátette: Magyarországon demokrácia, szólásszabadság, gyülekezési szabadság van, és mindenki úgy éli az életét, ahogyan szeretné. Nőként és törvényhozóként is azt mondja, hogy tiszteletben tartja és tiszteletben kell tartani, valaki hogyan éli meg az életét, milyenek a szexuális szokásai, de vannak törvények, társadalmi elvárások, ezeket be kell tartani. A társadalmi elvárások is nagyon fontosak a törvények megalkotásánál vagy akkor, amikor egy bíró ítélkezik – emelte ki.

Selmeczi Gabriella hangsúlyozta: a gyermekek jogát is tiszteletben kell tartani és a szülők jogát is, hogyan nevelik a gyermekeiket. A fideszes, KDNP-s képviselőket ne diszkriminálja senki azért, mert a "nők 40-et" a biológiai nőknek vezették be, és a nőket szeretnék ezzel a törvénnyel megtisztelni – jelentette ki.