A sofőrhiány Magyarországon is történelmi útelágazáshoz vezetett. Úgy tűnik, nincs túl sok választási lehetőség: vagy sikerül elcsábítani a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőröket, hogy dolgozzanak buszsofőrként, vagy pedig indiai vendégmunkások ülnek majd a volán mögé a piroshetesen.

Várhatóan szeptember kezdődhetnek el azok a tanfolyamok, amelyek a B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők számára elérhetővé teszik az autóbusz-vezetésre jogosító, D kategóriás jogosítvány megszerzését. Ennek kapcsán a sonline.hu megnézte, mit jelent a sofőrhiány a gyakorlatban Somogy vármegye esetében.

Nem kell a C Eddig csak C kategóriás, azaz tehergépkocsi-vezetői engedéllyel mehettek autóbusz-vezetői képzésre a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrök, a kormány döntése értelmében azonban C kategória nélkül is jelentkezhetnek nemsokára buszvezetői oktatásra.

A sofőrhiány egyre komolyabb gondot jelent, öregszik a szakma, kevés a teherautó- és buszsofőr, akárcsak a kamionos. A fiatalok egy része külföldön vállalt munkát vagy más szakmában próbál boldogulni, ahol jobban lehet keresni

- magyarázta a portálnak az egyik kaposvári autósiskola vezetője.

Ha nincs elég kamionos, jöhetnek az autósok

Ha nem kell bajlódni a C kategóriával, az azt is jelentheti, hogy gyorsabban lehet egy autóvezető D kategóriás buszvezető, ám nagyon fontos a kellő gyakorlat megszerzése - hangsúlyozza az oktató.

Egy autóbusz eleve hosszabb, szélesebb, magasabb és jóval nagyobb a tömege, mint egy személygépkocsi, s a két jármű gyorsulása is jelentősen eltér. A KRESZ és a műszaki tudnivalókon kívül lényegesnek érzem, hogy kellő gyakorlati óraszámban tanuljanak majd a buszos tanulók

- figyelmeztette a buszvezetői pályára készülőket, még akkor is, ha sokan érezhetik úgy, hogy ezzel a könnyítéssel most egy új lehetőség nyílt meg számukra.

Budapesten már két éve probléma

A TotalCar nemrég a budapesti közösségi közlekedés helyzetén keresztül mutatta be, mit jelent egy nagyváros számára, ha nincs elég autóbuszvezető. Ugyanis

már második éve figyelhető meg a folyamatosan csökkenő járművezetői szám a BKV-nál,

pedig Budapest trolibuszhálózata durván tizenhárom százalékkal fog bővülni, és a villamosok pótlása miatt is szükség van több autóbuszvezető.

A BKV Zrt. jelenleg

kevesebb, mint kétezer főállású teljes munkaidős autóbuszvezetőt,

közel kétszáznyolcvan TR-vizsgás trolibuszvezetőt,

valamint durván száz részmunkaidős, másodállású besegítő járművezetőt

alkalmaz azért, hogy maradéktalanul ki tudja szolgálni a BKK megrendelését. A folyamatos emberhiány miatt viszont ez csak részben sikerülhet. Jól jellemzi a helyzetet, hogy az Arriva, valamint a szintén forráshiánnyal küzdő Volánbusz is elszív munkaerőt a fővárosi cégtől, ám a D-kategóriás létszámhiány egész Európát sújtja. A BKV-nak eközben esélye sincs az osztrák, a német, vagy bármilyen egyéb nyugateurópai bérezéssel versenyezni. Mindenesetre, a BKV Zrt. is toboroz, kihasználva azt a lehetőséget, hogy nincs szükség a C kategóriás tapasztalatra.

Az égető sofőrhiány miatt komoly döntésre kényszerült a kormány Akkora már a piacvesztés és a bérverseny, hogy lépni kellett: emelik a fuvarosoknak adható adómentes napidíj összegét. Bővebben >>>

Indiából a Blahára?

Ahogy arra a TotalCar is felhívta a figyelmet,

a sofőrhiány nem magyar sajátosság, de még csak nem is európai; ez egy globális kihívás.

Nincs egy hónapja annak, hogy a magyar sajtóban hírre ment annak, hogy Indiában teherautósofőröket toboroznak hazánkba. A jelentkezőknek különösebb iskolai végzettséggel nem kellett rendelkezniük, elégnek tartották a jó angol nyelvtudást, valamint a teherautó-jogosítványt. Sikeres pályázat esetén ingyenes vízum és repülőjegy jár. Miután az indiai sofőrök megérkeztek hazánkba, egy hat hónapos tanfolyamot kell elvégezniük (ami alatt kétszázötvenezer forintnak megfelelő ösztöndíjat kapnak), majd az ígéreteknek megfelelően körülbelül négyszáz- és hatszázezer forintnak megfelelő összeget kereshetnek majd.

Az kevésbé volt hangsúlyos, hogy Indiában két európai államot neveztek célországként: Lengyelországban buszsofőröket toboroznak Ázsiából. Indiában egyébként ugyanarra panaszkodnak, mint amire hazánkban is a gazdasági kivándorlás kapcsán: a sofőrök az ottani fizetésük többszörösét is meg tudják keresni nyugaton. Ennek pedig az a következménye, hogy Indiában száz teherautóra csak hetven sofőr jut.

Mutatjuk, hol okoz feszültséget a vendégmunkások érkezése Vegyes a vendégmunkások fogadtatása a hazai munkahelyeken, akiknek a beilleszkedése nagyban függ a munkáltatók hozzáállásától. Bővebben >>>

Ahova a magyarok tartanak

De az Elbától nyugatra sem jobb a helyzet. A Die Welt összeállítása szerint bár Németországban körülbelül másfél millió kamionsofőr dolgozik, ám közülük egymillió negyvenöt évnél idősebb, míg évente körülbelül negyvenezer teherautó-sofőr megy nyugdíjba, viszont alig tizenhatezer frissen képzett sofőr kerül a munkaerőpiacra. Zöld átállás ide, vagy oda, idén a németországi teherszállítás több mint hetven százalékát közúton bonyolították le.

Egymillió sofőr Európája

Ha európai szinten közelítjük meg a kérdést, akkor azt láthatjuk, hogy a betöltetlen sofőr állások a tavalyelőtti tíz százalékról tizennégy százalékra nőttek tavaly. A közúti fuvarozásban jelenlévő sofőrök negyven százaléka ötven évnél idősebb,

így 2030-ra az unióban egymillió sofőr is hiányozhat.

Szerbiában már tavaly mintegy 12 ezer hivatásos sofőrre hiányzott, nyolcezer a teherszállításban. A belgrádi buszok vezetésére vendégmunkásokat szerződtettek.

Az ötveneseké Budapest?

A már említett TotalCar összeállításból egyébként kiderül, hogy a BKV-buszvezetők átlagéletkora már most is ötvenegy(!) év. Így vagy sikerül a nyugdíjas kollégákat is a volán mögött tartani, ezzel párhuzamosan feltölteni a keretet a jelenleg még "csak" B kategóriás sofőrökkel, vagy toborozhatunk Indiából mi is.