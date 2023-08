A SPAR augusztusi toborzásán keresi új dolgozóit: a hipermarket 470 ezer forintos bruttó fizetést kínál a bolti eladóknak. A cég aktuális álláshirdetései közül a legtöbb a budapesti és a szentendrei üzletekbe keres új, napi 8 órás műszakban dolgozó eladókat és pénztárosokat.

Sok esetben 470 ezer forintos bruttó fizetést ígér, de van 392 ezres ajánlat is.

A juttatási csomaghoz tartozik a BKK és szükség esetén a távolsági bérlet-térítés, valamint az alapbéren felül időarányos 13. havi fizetés és a dolgozói kedvezmény – számolt be a Privátbankár.

A SPAR jelenleg is a legnagyobb kereskedelmi foglalkoztató a Magyarországon működő hipermarketet közül, 2022-ben mintegy 16 000 dolgozója volt, míg például a Tesconak ehhez képest csak 10 807 alkalmazott dolgozott.

A 470 ezer forintos bruttó bért ígérő eladó/pénztáros állások Budapest környékén még betöltésre várnak, de vidéken akad olyan pozíció is, amivel még ennél is többet kereshetünk, akkor is, ha nincs felsőoktatási végzettségünk:

a SPAR honlapján meghirdetett áru-összekészítő/komissiózó pozíció csupán 8 általános iskolai végzettséget és fizikai terhelhetőséget igényel, mindezzel pedig 550 ezer forintos bruttó bért kaphatunk.