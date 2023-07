A Szombathelyi Televíziónak nyilatkozó Pedagógusok Szakszervezetének helyi vezetői arról beszéltek, hogy nincs olyan iskola a megyében, ahonnan az életbe lépő státustörvény miatt ne távozna pedagógus.

Kikerülnek a közalkalmazotti státuszból

A tévé riportja kitér arra, hogy a törvény hatására a pedagógusok a közalkalmazotti státuszból kikerülnek és ezután köznevelési alkalmazottak lesznek. A kötelező óraszám 24-re kúszik, az egy évre jutó 50 napos szabadságról 15 nappal pedig a munkáltató rendelkezik – számolt be róla az ugytudjuk!, amely azt is megírta, hogy a tankerület szerint a tanárok számára az állásváltoztatás időszaka a nyár. Ők nem tudnak jelentős felmondásokról és a következő tanévet a megszokott gyakorlat szerint készítik elő.