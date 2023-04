A szabályzat három fontosabb ponton módosul, melyek a következők:

Lerövidül a felmondási idő;

Módosul a törlés előtti parkolásból való visszaállítás ideje;

Bevezetésre kerül a 10 éves domain regisztráció.

Harminc napra rövidül a felmondási idő

Az egyik legfontosabb változás a .hu domain regisztráció kapcsán a 45 napos felmondási idő módosulása, amivel természetesen a törlés előtti parkolás 60 napos határideje is változik: az időtartam mindkét esetben 30 napra csökken.

Mindez természetesen valamennyi domain nevet érinti majd, így azokat is, melyeket április 1-je előtt felmondtak vagy törlésre ítéltek. Esetükben már a 30 napos időtartam lesz a mérvadó, ami természetesen több kérdést is felvet.

Amennyiben például egy domain név felmondásra került, és ez több mint 30 nappal április 1-je előtt történt, akkor a változás napján automatikusan és azonnal átáll a törlés előtti parkoltatás állapotába, tehát a változás visszafelé is alkalmazásra kerül.

Amennyiben a domain név április 1-je előtt került felmondásra, de még nem töltötte le a 30 napot, akkor a korábban kalkulált 45 napos időtartamból le kell számolni 15-öt, és úgy kapjuk meg a végleges parkolás napját.

Ebben a metódusban változik a törlés előtti parkolás is. Ha egy domain név már több mint 30 napja ebben az állapotban van, akkor április 1-jén automatikusan törlésre kerül, de ha kevesebb mint 30 nappal korábban került parkolóba, akkor a korábbi 60 napból le kell számolnunk 30-at, hogy megkapjuk a törlés végleges időpontját.

Míg tehát korábban 105 (45+60) nap állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy domain visszaállításra kerülhessen, ez az időszak áprilistól 60 napra csökken, ami rendkívül fontos lehet bizonyos esetekben, hiszen a határidők változása sokaknak okozhat kellemetlenségeket.

A törlés előtti parkolásból való visszaállítás ideje is változik

Szintén jelentős változás a .hu Domainregisztrációs Szabályzat kapcsán, hogy változik a törlés előtti parkolásból való visszaállítás ideje is.

Az igénylést tehát a díjfizetés tekintetében a jövőben úgy kell tekinteni, mintha az egy teljesen új domainre vonatkozna, tehát ilyen esetben a domain név fordulónapja és a regisztráció időpontja sem változik meg a nyilvántartásban.

Konkrét példák

Amennyiben a visszaállítás dátuma például februárra esik, akkor az egyéves regisztrációs díjat minden esetben az adott év első napjától kell megfizetni. Egy 2023. februárjára eső időpontnál tehát a díjfizetés 2023. január 1. és 2024. január 1. közé esik.

Szintén 2024. január 1. lesz a domain lejárata, illetve a díjfizetés fordulónapja abban az esetben is, ha a domain névhez már 2022-ben beadták a felmondást, de még decemberben benyújtották a visszaállítást és kifizették az egyéves regisztrációs díjat.

10 éves domain regisztráció

Jelentős módosítás a Domainregisztrációs Szabályzatban, hogy 2023. április 1-jétől már lehetőség nyílik 10 évre lefoglalni egy kiválasztott nevet, ami nemcsak jelentős egyszerűsítés, hanem kifejezetten kényelmes megoldás is azok számára, akik hosszabb távra terveznek.

Amennyiben ugyanis valaki a 10 éves regisztráció mellett dönt, akkor egy évtizedig semmiféle dolga sem lesz a domain névvel, nem kell folyamatosan azon aggódni, hogy mikor kell fizetni a számlát, a ciklus végéig garantáltan biztosított a működés.

Természetesen eddig is volt lehetőség arra, hogy a határozott mellett határozatlan időre is le lehessen foglalni egy domain nevet, de ott is gyakorlatilag éves szintű hosszabbítás történt – noha az ügyfél maximum annyit vett észre belőle, hogy fizetési kötelezettsége támadt –, mert nem volt lehetőség egy évnél hosszabb használati jog biztosítására. Ez alól egyedül az új regisztrációk voltak kivételek, ahol két évre terjedt ki mindez.

Nem is olyan régen, 2021. július 1-jén módosult legutóbb a szabályzat, aminek részeként lehetőség volt már 5 évre regisztrálni a domain neveket, ami szintén óriási segítség volt, de rengeteg esetben lehet szükség ennél jelentősebb intervallumok biztosítására.

Ezért lép életbe április 1-től a 10 éves regisztrációs ciklus, amivel kapcsolatban minden ilyen határozott idejű szerződéssel rendelkező domain regisztrációt adminisztrálni kell és ehhez igazítani a .hu Nyilvántartó rendszerében is, méghozzá visszamenőleg is. Erre a szabályzat egy éves türelmi időt biztosít, azaz 2024. március 31-ig lesz lehetőség rá.