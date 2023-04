Hosszú évek óta húzódik a Corvin Áruház felújítása: még 2018 májusában kezdték meg a munkálatokat a paravánszerű alumíniumborítás lebontásával, mégis úgy néz ki, hogy nem csak a Blaha Lujza tér felújításával, de az áruház újjáépítésével is jócskán megcsúsztak.

Az ország első 'plázája' 1926-ban épült a fővárosban, ám a második világháború alatt 1944-ben kiégett, 48-ban pedig már Budapest Nagyáruház néven nyitott ki. A felújítás megkezdése óta az állványzatoktól alig láthattuk a neoklasszicista épület díszes homlokzatát, azonban hamarosan lehull a lepel – számolt be a Józsefváros Újság.

Az újjáépítés kezdetekor még arról számoltak be a befektetők, hogy legkésőbb 2019 végére a Blaha Lujza térrel együtt az áruház is teljesen megújul, azonban csak a 2019-es önkormányzati választások után indult meg a Blaha áttervezése, és a tér végül 2022 decemberére készült el. A felújítás során új életet kapott a sokak által kedvelt ikonikus gombás szökőkút, valamint 80 új fának is otthont ad a tér.

A 2022-es átadás során még bőven fel volt állványozva a Corvin Áruház, de a tervek szerint május második felében ünnepélyes keretek közt végre lekerül az épületet takaró állványzat.

Balogh Olivér, a beruházást végző cég vezetője szerint jól áll a felújítás, ugyanakkor a boltok várhatóan csak idén nyár végén vagy ősz elején nyitnak majd meg az áruházban.