Orbán Viktor miniszterelnök vagyonnyilatkozatának egyik legnagyobb érdekessége, hogy a kormányfő ezúttal feltüntetett egy 14 millió forintos megtakarítást, amelyre korábban nem volt példa. Ugyanakkor ezt a megtakarítást Lévai Anikóval, a feleségével közös számlán tárolja. Tartozása pedig nincs a miniszterelnöknek.

Orbán Viktor ingatlan-portfóliója sem változott korábbi vagyonbevallásaihoz képest:

egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak továbbra is fele részben tulajdonosa;

ahogy 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házának is tulajdonosa.

Orbán Viktor pártelnöki feladatait díjazás nélkül látja el, miniszterelnökként 2019 és 2022 között a havi bruttó 1 millió és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába tartozott. Országgyűlési képviselőként 2019-ben az 500 ezer és az 1 millió forint közötti jövedelmi kategóriába, 2020 és 2022 között az 1 millió és az 5 millió forinti közötti kategóriába esett.

Novák Katalin köztársasági elnök továbbra is többszörös ingatlantulajdonos.

Az államfő vagyonnyilatkozatában ezúttal is nyolc ingatlant tüntetett fel:

felerészben tulajdonosa egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak;

szintén a XI. kerületben felerészben tulajdonol egy 90 négyzetméteres lakást;

a XI. kerületben 1/1-es tulajdoni hányadban az övé egy 56 négyzetméteres lakás;

Szegeden egy 67, egy 166, valamint egy 174 négyzetméteres lakása is van;

Szegeden felerészben tulajdonol egy garázst is;

valamint Balatonlellén van egy 47 négyzetméteres üdülője.

Ingatlan-bérbeadásból havonta bruttó 200-500 ezer forintot keres. Novák Katalin nagy tartozása eddig sem volt, ahogy most sincs.

A csinos ingatlanvagyon mellett Novák Katalin jogosult a Budai Várnegyedben található Sándor-palota mint elnöki rezidencia használatára, ahogy hivatali gépkocsit is biztosítanak számára.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter harmincmilliós tartozását továbbra sem törlesztette szülei felé, ahogy a banknak is tartozik majdnem ennyivel. A külügyi tárcavezető ugyanúgy résztulajdonosa egy Dunakeszin található családi háznak, egy győri lakásnak, illetve egy balatonedericsi kertes nyaralónak.

Varga Judit továbbra is felerészben tulajdonosa egy balatonhenyei családi háznak és egy ugyanott található teleknek, valamint egy budapesti lakásnak és egy garázsnak. Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatában az értéktárgyak közt feltüntette mesterhegedűjét, valamint Yamaha pianínóját is. Bevallása szerint férjével közös jelzáloghiteleik összege 7,8 millió forint, illetve 93 millió forint.

Pintér Sándor belügyminiszter a II. kerületben birtokol ingatlanokat, amelyeken túl van egy siófoki háza és egy szilhalmi nyaralója is. A belügyi tárcavezető készpénzállománya a tavalyi 45 millió forintról 10 millió forintra csökkent, ugyanakkor dollárban és euróban is van megtakarítása. A családi, baráti kölcsönök kategóriában feltüntetett további 605 millió forintot.

Kocsis Máténak a vagyonnyilatkozata alapján saját ingatlan és gépjármű sincs a nevén, viszont a Fidesz frakcióvezetőjének változatlanul a birtokában van Szász Endre Paragrafus című festménye. Folyószámlán és készpénzben tartott vagyona tovább nőtt: a 2020-as duplázást követően összes pénze a tavalyi 31 millióról 68,8 millióra hízott, amelyből 28 millió forint a korábbi családon belüli tartozás kiegyenlítéséből származik. Egyéb tartozása pedig nincs.

Kövér László házelnök vagyonnyilatkozatából kikerült a 143 négyzetméteres szigetszentmiklósi családi ház, viszont 2014-ben vásárolt Skoda Superbje maradt. Hitelintézeti számlakövetelése 5 millió 683 ezer forint és 143 888 forintnyi devizát tart. Hiteltartozása kezességből ered, amelynek értéke 8 millió 943 ezer forint.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezető-helyettese három BMW motort tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, ahogy negyedrészben tulajdonosa egy orrkiülős motorcsónaknak is.

Kósa Lajos további vagyonelemei:

Budakeszin egy 3565 négyzetméteres építési telekben van tulajdonrésze;

szülővárosában, Debrecenben egy 3876 négyzetméteres földterülettel is rendelkezik;

Debrecenben egy felerészben birtokolt 300 négyzetméteres családi házat is a magáénak tudhat;

Szamosszegen egy két és fél hektáros szántója is van.

A képviselőnek mintegy 4 millió forintos megtakarítása van, ugyanakkor adóstárs egy 115 milliós építési kölcsönben. Ezenkívül magánszemélyeknek 10 millió forinttal tartozik.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes friss vagyonnyilatkozatában két II. kerületi lakás résztulajdonlásáról, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezői jogáról számolt be. Megtakarítása továbbra is 8 millió forint, hitelintézeti számlakövetelése 1,5 millió forint, tartozása nincs.

Nagy István agrárminiszter maga is őstermelő: méhészete havi bruttó 1 - 200 000 forint közti bevételt termel a földművelésügyi tárcavezetőnek. Nagy István a Rónafői Agrár Kft-nek 100 százalékos tulajdonosa.

Nagy István ingatlanelemei:

egy dunaremetei szántó gazdasági épülettel;

egy somlóvásárhelyi szőlő pincével;

egy mecséri tanya legelővel;

egy várbalogi agyaglelőhely;

egy mosonmagyaróvári családi ház;

egy mosonmagyaróvári társasház, amelynek fele részben tulajdonosa;

Újfehértón szintén résztulajdonosa egy családi háznak.

Nagy Istvánnak 10 millió forintos életbiztosítása, 3 millió forint készpénze és 6 millió forint hitelintézeti számlakövetelése van. Nyugdíjpénztárban 4,1 millió forintot tárol.

Varga Mihály pénzügyminiszternek állampapírban 10 millió 206 ezer forintra csökkent a vagyona, ahogy ma már csak 8 millió 415 ezer forintnyi tőzsdei papírral rendelkezik. Jelenleg 1 millió 600 ezer forintnyi tartozása van hitelintézettel szemben, magánszemélyeknek pedig 57 millió 500 ezer forinttal tartozik Varga Mihály.

A pénzügyi tárca vezetője 2020 óta Gyenesdiáson bérelt családi házat garázzsal: ezt az idén meg is vásárolta. Továbbra is két II. kerületi társasház és egy karcagi, 626 négyzetméteres telek résztulajdonosa, valamint Karcagon birtokol egy zártkertet is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két ingatlant tulajdonol Budapest XI. kerületében: egy 95,3 és egy 52 négyzetméteres lakást. A miniszter legutóbb egy 8,5 millió forint hitelintézeti számlakövetelést írt be, a mostani vagyonnyilatkozatában már 13 millió 459 ezer forint szerepel.

Navracsics Tibor 138 négyzetméteres Budakeszi családi házához 2022-ben egy újabb, 83 négyzetméteres családi házat vásárolt. Mindkét ingatlant felerészben tulajdonolja. A területfejlesztési miniszter Rigácson egy 1661 négyzetméteres építési telekkel is rendelkezik, ahogy Balatonszemesen egy 47 négyzetméteres üdülőt is birtokol. Megtakarítása 3 millió forint, hitele 25 millió.

Lázár János feleségével fele-fele részben tulajdonolja 260 négyzetméteres hódmezővásárhelyi családi házukat, akárcsak 13. kerületi fővárosi lakásukat. Az építésügyi miniszternek szántói, erdői és legelői vannak Mártélyon, Mindszenten és Hódmezővásárhelyen, illetve egy szőlője Mádon.

A miniszternek egy lízingelt és egy vásárolt Land Rover Defendere van, valamint egy MINI Cooper S Cabrioja. Lázár János 2011-ben vásárolta meg Gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét, amelyet változatlanul birtokosa. Ezen túl a miniszter más értékes műtárgyakkal is rendelkezik.

Lázár Jánosnak készpénzben és bankban összesen 28 millió forintos megtakarítása van, ugyanakkor személyi kölcsöne 18 millió forint, beruházási hitele 32 millió forint, lízinge 7,7 millió forint, a magánszemélyekkel szembeni tartozása pedig 55 millió forint.

Rogán Antal vagyonbevallásában amit feltüntetett: szántók, rétek és erdők Szakonyfalu környékén. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítása jelentősen megcsappant, a tavaly május végén lenyilatkozott 616 millió forintról 245 millióra zuhant. Magánszemélyekkel szembeni tartozása 15,9 millióra csökkent, miközben az idén találmányhasznosítási díjból 24 millió forintos bevétele keletkezett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter igazi vagyonos ember: a 12. kerületében két házat birtokol felerészben, ahogy van háza Badacsonytomajon, amelyhez egy szőlő is tartozik. Tabajdon egy 10373 négyzetméteres gazdaság, egy 35 ezer és egy 42 ezer négyzetméteres erdő van a nevén. Gyulakeszin szőlője van, amely negyedrészt van a birtokában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf értékpapírokban és számlakövetelésekben is jelentős vagyont tart: befektetési alapban 50 164 697 forintot, részvényben 28 000 forintot, kockázati életbiztosításban 2 904 924 forintot.

Gazdasági érdekeltségként hármat jelölt meg: a London Capital Zrt.-nek és az UJ Clinic Zrt.-nek is 100 százalékos tulajdonosa, a V4NA Ltd-ben pedig tagként szerepel.