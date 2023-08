Most, hogy visszatért a kánikula, az elmúlt hónapok esős időjárása miatt nagy a páratartalom, hemzsegnek a zalai és a vasi erdők a gombáktól – és persze a gombászoktól is. Csak tudni kell, mit kezdjen vele az ember, mert az erdei gombát szinte azonnal érdemes feldolgozni – árulta el a HelloVidéknek egy helyi szakértő.

Míg nyár elején a zalai és vasi erdőkben alig volt gomba, akkor a vargánya kilóját – 6000-7000 forintért kínálták a piacon.

Azóta, hogy az ország egyes vidékein már tömegesen bújnak elő, a nagyobb kínálat mellett az ár is lejjebb ment: a piacokon kilogrammonként 3000-4000 forintért is hozzá lehet jutni a vadon termő gombákhoz.

De akár az online piactérben is vásárolhatunk vargányát: adok-veszek oldalakon 2500-3000 forintos áron most be lehet szerezni. Ha időben leszárítják, úgy a vargánya ára 40-50 ezer forintba is belekerülhet.

Hol bukkanhatunk vargányára?

A vargánya kifejlődéséhez körülbelül öt nap szükséges. A vargányafélék között is vannak különbségek, de az ízletes vargánya 3-5 napos rátartással gyűjthető. A vargányának egyébként az eső mellett a napsütés is kell, de legalább ugyanennyire fontos a megfelelő hőmérséklet, ami 20-30 fok között kell, hogy legyen. Az is fontos, hogy ne legyen nagy szél, mert az is szárít, illetve a vargánya kifejlődéséhez megfelelő talajviszonyok is szükségesek – nyilatkozta Varga Tamás gombász.

Ahogy Varga Tamás a HelloVidéknek elmesélte, van bizony ízletes, nyári és bronzos vargánya is, ezeket mind vargánya néven gyűjtik az emberek, akik kevésbé ismerik ezeket fajszinten elkülönítve. A vargányán kívül azonban még számos már gombafajjal is találkozhatunk, például tinórugombákkal, amik között van egy-két mérgező faj is, a farkas- meg a sátántinóru, ezek miatt az összes színeződő fajról kialakult az a téves elképzelés, hogy mindegyik ilyen mérgező. Továbbá találhatunk őzlábgombákat, galambgombákat, valamint az óriás pöfeteg is felbukkanhat.

Érdemes tisztában lenni a gombafajokkal

Hazánkban a gombafajok 30-35 százaléka mérgező, némelyik elfogyasztása akár halálos is lehet, ezért nagyon fontos a hivatalos bevizsgáltatás. A Szombathely Városi Vásárcsarnok hivatalos közösségi oldalán egy hosszas bejegyzésben – konkrét példákkal alátámasztva – igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos a szedett gombát szakellenőrnek megmutatni, mielőtt bármit is kezdenénk vele.