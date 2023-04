A 12-es út két oldalán készült el Verőce legújabb építészeti alkotása, ami a remények szerint turistaáradatot hozhat a településre. Egy többméteres fémszerkezet, kicsit távolabb tőle pedig egy régi trafóházból átalakított múzeum és büfé várja a látogatókat, akik innen egy kilométeres, fákkal nem szegélyezett úton sétálhatnak be a faluba – számolt be róla az Átlátszó.

A beruházás a Duna két partján – A római Limes magyarországi szakaszának részét képező Campona castellum és a verőcei kikötőerőd örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása című pályázatból jött létre, amelyből kiderült, hogy 19 739 főnyi vendégforgalom-növekedést prognosztizáltak a pályázók Verőcén és Nagytétényben.

A világörökségi listán már szerepel (Magyarország nélkül) a Duna-menti limesrész, amely Bad Göggingtől (Németország) Izsáig (Szlovákia) terjed. A Római Birodalom idején a Duna vonalában Németországtól egészen le Bulgáriáig védvonalat állítottak fel, ennek a nyomai a mai napig megvannak. A Pannon Limes része volt Verőce is, ahol a most is láthatók a római kori erőd maradványai.

Új köntöst kapott a trafóház, megugrott a projekt költsége

A VEKOP-4.1.2-17-2018-00002. számú pályázat keretében megvalósult projektben Verőcén egy látogatóközpontot, kiállítóteret, vetítőteret, jegypénztárat, büfét, ajándékboltot, mellékhelyiségeket és raktárat alakítottak ki. Ehhez a vízmű volt trafóházát hasznosították újra, amelynél egy transzformátor-állomás is áll. A beruházást Grauszmann György, a település polgármestere mutatta be a 2019-ben.

A kilátó közelében lévő, a földszinten 278 négyzetméter alapterületű látogatóközpont mellett kölcsönző és kerékpártároló is szerepelt a tervekben, az épülettől pedig egy kilométer hosszú tanösvényt is terveztek a településig táblákkal és utcabútorokkal.

A kilátótorony 9,3 tonnás hegesztett acélszerkezet alumínium terpesztett lemez burkolattal.

A verőcei önkormányzat által 2021 májusában kiírt tendert a Diagrál Kft. nyerte meg nettó 135 millió forintos ajánlattal. Nem sokkal később felszökött a projekt költsége 300 millió forintra. A projekt határideje eredetileg tavaly február vége lett volna, a munkák nagy része azonban csak augusztusban fejeződött be, az átadás pedig 2023 májusában lesz.

Verőce polgármestere elmondta, hogy a kilátóba elkészült és a látványterveken is szereplő lépcső végül mégsem lesz, így a földszintről lehet majd gyönyörködni a Dunában és a szemben elterülő Szentendrei-szigetben.

Kibabrált a szél a „zsiráfketreccel”

Jó egy hónapja a viharos erejű szél megbontotta a helyiek által csak zsiráfketrecnek nevezett fémszerkezetet, ami a római limes magyarországi szakaszának egyik tornyát próbálta imitálni. A március 11-én lecsapó szélvihar megrongálta a fémszerkezetet, ami jelenleg is spaniferekkel van összekötözve.

A kivitelező Diagrál Kft. információja szerint a felelősség megállapítása folyamatban van, azt a „közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértő fogja elvégezni. A vizsgálat eredményétől függetlenül a javításhoz szükséges egyedi elemeket társaságunk megrendelte, beérkezésük május közepére várható, a javítást ezt követően elvégezzük”.

Március közepén írták ki azt a pályázatot, amelyben bérlőt keresnek a büfére és az ajándékboltra, valamint a látogatóközpont működtetésére. A legalább havi 100 ezer forint megfizetését vállaló bérlőnek kell berendeznie a büfét és a boltot. A dunai limes németországi–ausztriai–szlovákiai szakasza 2021-ben lett világörökségi helyszín.