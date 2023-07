Napra pontosan két hónappal azután, hogy április 26-án Ruszin-Szendi Romuluszt felmentették a honvéd vezérkar éléről, június 26-án az altábornagyot a honvédségtől is eltávolították, a volt vezérkari főnök is a fiatalítási hullám áldozata lett, ezzel a hadsereg egykori legfiatalabb parancsnokának csaknem három évtizedes katonai pályája ért véget.

28 év szolgálat

Sokáig úgy volt, hogy az altábornagy diplomataként folytatja, és az ankarai magyar nagykövetség vezetését bízzák rá, végül más döntés született – tudta meg a hvg.hu. A portál hozzáteszi, hogy Ruszin-Szendi Romulusz májusban volt 50 éves, vagyis 45 elmúlt és az előírt 25 helyett már 28 év szolgálati ideje volt, így tökéletesen megfelelt a januári, 8/2023-as veszélyhelyzeti kormányrendelet előírásainak, amelyre hivatkozva az elmúlt fél évben már több száz másik tisztet, főtisztet kirúgtak a honvédségtől.

Tömeges kirúgások

Vagyis az egykori vezérkari főnök, akiről nem tudni, hogy az elmúlt hónapokban milyen beosztásban volt, vélhetően a tömeges kirúgásokat lehetővé tevő „fiatalítás” áldozata lett. Azé a Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter ötletére levezényelt folyamaté, amelyhez ő vezérkari főnökként az arcát adta.

Sokak szerint a honvédségen belül zajló példátlan leépítés nem más, mint egyfajta politikai tisztogatás, amelyben egyébként Ruszin-Szendi több „saját embere” is elvérzett – végül most ő maga is.

Visszahívott leváltott

A hvg.hu felidézte, hogy a 2021 nyarán parancsnokként hivatalba lépett Ruszin-Szendi leváltotta Böröndi Gábort, akinek diplomáciai beosztást ajánlottak. Így lett Böröndi a honvédség brüsszeli NATO és EU Katonai Képviselő Hivatalának vezetője. Erről a posztról hívta vissza idén a miniszter, hogy az őt leváltó, de közben szintén leváltott Ruszin-Szendi helyére lépjen.