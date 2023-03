Március elsejével nem kicsit nőttek az önkormányzati képviselők alapbérei a XIV. kerületben – írja a hvg.hu.

A zuglói képviselők tiszteletdíja havi 180 ezer forintról 325 ezer forintra nőtt.

A zuglói képviselő-testület február 23-án megszavazta Horváth Csaba polgármester, illetve a teljes DK, Momentum és MSZP–Összefogás Zuglóért-frakció, és Vida Attila önkormányzati képviselő közös előterjesztését.

Van, aki kimaradt, de többen jól járnak

A javaslat a képviselők tiszteletdíjának emeléséről szólt, viszont az emelésből a polgármester és helyettesei is kimaradtak.

A képviselőkön kívül az állandó bizottsági tagok fizetését is megemelte a kerület: kilencvenezerről 130 ezer forintra nőtt a tiszteletdíjuk. A bizottságok elnökei pedig a korábbi 540 ezer forint helyett 650 ezer forintot keresnek.

A zuglói képviselő-testület elfogadott egy olyan előterjesztést is, amivel a köznevelési és szociális intézményekben dolgozók bérpótlékát is megemelték, egységesen 25 százalékkal.

A köznevelési intézmények, valamint szociális intézmények dolgozói bérpótléka havi negyvenezer forintról ötvenezer forintra nő.

Ugyanebben az előterjesztésben fogadták el azt is, hogy a bölcsődékben dolgozó közalkalmazottak bérét is megemelik tízezer forinttal, havi ötvenezer forintra, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozók pótlékát is kiegészítették: az 15 ezer forintról 18 750 forintra nőtt.