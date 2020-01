Ki nyeri 2020 legnagyobb meccsét?

- Vélemény

Mindegy, kivel indulnakMindehhez hozzátehetünk még valamit: mindegy, hogy a demokraták kivel indulnak az elnökválasztáson, mert elsősorban a regnáló elnökön múlik, hogy elveszti-e az újraválasztásáért folytatott versenyt vagy sem. Trumpnak jók az esélyei. Az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) mai tudásunk szerint elbukik a republikánus többségű szenátusban, így csak arra jó, hogy megerősítse a tözsszavazókat: azokat is, akik eddig is utálták, és azokat is, akik mindenképpen rá szavaztak volna 2020 novemberében. A gazdaság a közelgő recesszióról szóló jóslatok ellenére egyelőre ketyeg, Trump a Kínával folytatott kereskedelmi háborújában decemberben tűzszünetet kötött , amivel enyhítette azt a bizonytalanságot, ami a leginkább ronthatott volna ezen a helyzeten.Egy radikális demokrata elnökjelölt (legnagyobb eséllyel Elizabeth Warren) középről vesztheti el a választást. Az átlag amerikai, akinek az a legfőbb gondja, hogy a nem szeretné letenni az autóját azért, mert az elnök a klímavészhelyzet miatt megszigorítja a környezetvédelmi szabályokat, továbbá nem szeretne több adót fizetni azért, mert az elnök költségvetési bevételt szeretne a szegények egészségügyi ellátásával járó kiadásokra, nem fog rá szavazni. Ha egy mérsékelt demokrata elnökjelölt indul, az azért bukhat el, mert ha a gazdaság működik és ha a regnáló elnök nem fut bele egy súlyos kudarccal végződő katonai kalandba, akkor a kisember nem fog a változásra szavazni.Ezzel együtt, ha valakinek van esélye Trump ellen, az Bloomberg lehet, mégpedig azért, mert nem hivatásos politikus. Akárcsak a volt ingatlanmágnás, a médiamágnás is eljátszhatja, hogy nem is politikus igazán, hanem varázsló. Trump alkukirályként adta el magát, azt ígérte: jobb üzleteket fog kötni az amerikai kisemberek érdekében, mint a politikusok, Bloomberg problémamegoldóként lép színre, azt ígéri: egyszerűen megoldja az emberek gondjait, és passz. Mindketten arra hivatkoznak, hogy csak azt teszik, amit az üzleti világban a karrierjük során saját érdekükben tettek. A szavazók meg eldönthetik, melyikükben látják a nagyobb mágust.