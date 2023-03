Áram a kerítésben, fagyálló a borban, halott tolvajok – megannyi nagy port felvert ügy, amikor emberek a vagyonukat akarták megvédeni, ám mégis túlléptek egy határon.

Természetesen, az alaptörvény szerint is mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett, vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.

A jogos védelemnek, a jogos vagyonvédelemnek rendkívül nagy szakirodalma van, a számos ügyből kifolyólag kialakult bírósági gyakorlatról beszélhetünk, ám minden esetre egyaránt igaz, csakis az ügy összes körülményének gondos vizsgálatával lehet döntést hozni – mondta el a Napi.hu-nak Szép Árpád Olivér ügyvéd.

Kicsit furcsa lehet a következő kifejezés, hogy „gyanútlan tolvaj”, mert természetesen adott esetben éppen bűncselekményt követ el, és lebukásával kalkulálhat, ugyanakkor azzal már nem, hogy agyoncsapja az áram, vagy mérgezést szenved. Ezzel ugyanis a telepítő/tulajdonos túllép a jogos védelem, vagy a megelőző jogos védelem törvényi határain.

Amikor megillet a büntetlenség

A jogszabály szerint nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.

A szakember szerint ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy a terményei rendszeres megdézsmálását eltűrni kénytelen gazda építhet a kertje köré magas kerítést, szögesdróttal a tetején, sőt, még villanypásztort is alkalmazhat (ám abban nem lehet az emberi élet kioltására alkalmas 230 Volt, csak jóval kisebb feszültség), ha erre a megelőző védelmi eszközre jól láthatóan, egyértelműen felhívta a figyelmet. (A legegyszerűbb táblával, de lehet akár fényjelzéssel is.)

A büntetlenség három pillére (Büntető törvénykönyv 21. szakasz) - a védelmi eszköz nem alkalmas az élet kioltására,

- a védelmi eszköz működése folytán kizárólag a jogtalan támadó szenved sérelmet,

- a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható

A tolvajokon túl gondolni kell a vétlen, arra járó személyekre is, például valaki a legelő állatait villanypásztorral védi, számolnia kell azzal, hogy esetleg túrázók is arra tévednek. Nagyon fontos a büntetlenség azon egyik kritériuma, hogy a védelmi eszköz működése folytán kizárólag a jogtalan támadó szenved sérelmet. Magyarul ez annyit jelent, hogy a telepítő vétlen személy tekintetében mindig felel.

Sőt, a megelőző védelmi berendezésre a legláthatóbb módon már csak azért is fel kell hívni a figyelmet, hiszen lehetséges, valaki szívritmus-szabályzóval (pacemakerrel) él, netán előtte alkoholt fogyasztott és rá másképp hat egy kisebb méretű áramütés is.

Figyelmeztetés akár piktogrammal is A megelőző védelmi berendezés meglétére történő figyelmeztetés tekintetében nem elég, hogy az egyértelmű, jól látható legyen, ellenőrizni kell, valóban ott van-e még a helyén, nem fújta le a szél, netán nem lopták le. Gyerekek, és külföldiek is arra tévedhetnek, az ő érdekükben érdemes piktogrammal is jelezni az esetleges sérelem lehetséges bekövetkeztét.

Az arányosság elve például a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jogtalan behatolás esetén alkalmazott védekezés mértéke szükséges volt-e annak elhárításához. A bíróság tehát azt fogja vizsgálni, hogy fennállnak-e a jogos védelem megállapításához szükséges feltételek és hogy volt-e esetleg más mód, amivel a lopás elhárítható lett volna.

Passzív vagyonvédelem

Megelőzhetik a bűncselekmény elkövetését, illetve a későbbi bizonyítást is elősegíthetik az úgynevezett passzív vagyonvédelmi eszközök, jellemzően az elektronikus jelzőrendszerek és kamerák. Egy kamera már puszta látványával is megriaszthatja a rosszban sántikálókat. Ám nem lehet eléggé hangsúlyozni, minden ügy egyedi és a vele összefüggő összes körülményt alaposan meg kell vizsgálni – mondta el végezetül Szép Árpád Olivér ügyvéd.