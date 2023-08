AI-forradalom: hajtóvadászat indult azokért, akik értenek a mesterséges intelligencia nyelvén

Egy szempillantás alatt vált életünk részévé a mesterséges intelligencia. Használata gyakorlatilag egyidőben bárki számára elérhetővé vált úgy, hogy a legtöbben nem is tudtak a létezéséről sem. Azok akik az elmúlt egy évben kiismerték az egyes AI modellek máshoz nem hasonlítható működését nem is gondolták, tudásuk mára behozhatatlan előnnyé vált és az álommunka is a küszöbön áll. A tapasztalatok szerint azok értik az AI-világot, akik úgy kommunikálnak vele, mint a többi emberrel.