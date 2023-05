Ugyanakkor a kamatfolyosót tovább szűkítette: a folyosó alja (az egynapos jegybanki betét kamata) 12,5 százalék maradt, a teteje (egynapos jegybanki fedezett hitel kamata) 20,5-ről 19,5 százalékra módosult.

Az effektív jegybanki kamat ugyanakkor egyelőre 18 százalék, mivel ősz óta az MNB külön egynapos betéti eszközt alkalmaz ezen a szinten, amely, az alapkamattal szemben nem korlátlan összegű, de eddig a jegybank befogadta a bankok ajánlatait, így ténylegesen most ez tölti be a fő jegybanki eszköz szerepét.

A kamatfolyosó felső széle most már viszonylag közel került ehhez a szinthez, ezért nem zárható ki, hogy rövidesen csökkenni fog ennek az eszköznek a kamata. Ehhez elvileg nincs is szükség kamatdöntő ülésre, mivel ez rugalmasan meghirdetett eszköz, elvileg akár egyik napról a másikra is változhat a szintje és az elfogadott mennyiség mértéke, ugyanakkor vélhetően az MNB kommunikálni fogja, ha tervezi ezt a változtatást.

Az eddigi jegybanki előrejelzések szerint ez a folyamat hamar megindulhat, és legkésőbb őszre el is érheti az alapkamat 13 százalékos szintjét, és ekkor meg is szűnik ez az eszköz, az alapkamat visszakapja meghatározó szerepét. Ezt követően kerülhet sor az alapkamat csökkentésére, aminek időpontját nehéz előre jelezni, döntően az infláció csökkenésének mértéke fogja meghatározni.

A kamatdöntést Matolcsy György, az MNB elnöke fogja indokolni sajtótájékoztató keretében 15 órától, a fejleményekről beszámolunk.

Cikkünk frissül...