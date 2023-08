A válságos és háborús időszakban nem meglepő, hogy a lakosság aranyfelvásárlásba kezd. Magyarországon kevesen veszik számításba az aranyat mint befektetési lehetőséget, ennek ellenére mi sem vagyunk kivétel: az elmúlt évben nagyjából 100 milliárd forintos volt a fizikai aranypiac forgalma idehaza – írja a Népszava.

Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója a lapnak úgy nyilatkozott, a tavalyi aranyeladások még a kiemelkedőnek számító 2011-es év forgalmát is jelentősen meghaladták. Emiatt nagy mennyiségben kellett nemesfémet importálni, de mára a kiegyenlítődött a piac a felvásárlási és az eladási oldalon is. A jegybank kamatemelései miatt az aranyvásárlások szintje a tavalyi felére visszaesett, többen már inkább állampapírokba fektetnek.

A szakember szerint az aranybefektetők többsége pánikvásárló, ami nem szerencsés, mivel a befektetők ilyenkor drágán veszik az aranyat, és ha rájönnek, hogy túlköltekeztek és pénzre volna szükségük, veszteségesen jönnek ki az üzletből.

A befektetési időhorizont azonban 5-6 év is lehet az arany esetén.

Alternatív megoldás

Juhász Gergely megemlítette, az aranyvásárlást menekülő befektetésnek is nevezik, ennek kapcsán megjegyzi, hogy a Covid-19 előtt a nemesfém grammonként 15-16 ezer forint volt, ez mára 22 ezer forint lett. De a forint gyengülése és az infláció okozta félelmek után volt, aki 25 ezer forintért vette az aranyat grammonként.

Az arany iránt globálisan is megnőtt a kereset, a koronavírus-járvány mellett az orosz-ukrán háború, az oroszok kizárása a SWIFT-rendszerből mind hozzájárultak ehhez. Ráadásul nem csak a magánszemélyek, de a jegybankok is elkezdték aranytartalékra cserélni a dollárt.

A szakértő leszögezi, hogy magánbefektetők is vásárolnak aranyat, ha a reálkamatok hozama alacsonyabb, vagy épp veszteséges. Ugyanezt teszik a megoldást választják akkor is, ha az állampapírokkal történik ugyanez. Juhász Gergely ugyanakkor kiemeli, hogy nincs túl szoros összefüggés a reálkamatok szintje és az aranyvásárlás között, bármelyik ország piacáról is legyen szó.