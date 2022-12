A technológiai részvények idei zuhanásáról sok szó volt, a Tesla összeomlása is meglepte a befektetőket az elmúlt napokban. Voltak ugyanakkor jobban teljesítő szektorok is a részvények között, miután például a járvány első évében az alacsony olajár miatt meggyötört olajszektor papírjai szárnyaltak idén. Érdemes ezért megnézni, hogy átlagosan, vagyis az indexek szintjén hogy teljesítettek a piacok, már csak azért is, mert sok befektetési alap ezek mozgását követi.

Amerikai indexek

A világ legfontosabb tőzsdeindexének tekinthető az amerikai S&P 500, amely a felívelés 13 éve alatt 700 pont alatti értékről 4800 pontig emelkedett: a hétszeres értéknövekedés igen szép eredmény egy ilyen komoly index esetében. Az idei évben eddig pontosan 20 százalékkal csökkent az értéke, amit a piac a medvepiac, vagyis a komolyabb eső trend határának szokott tekinteni, de év közben ennél mélyebben is járt az érték.

A ma már második legfontosabb mutatónak tekinthető Nasdaq Composite index, amely a 13 éves menetelésben 1300 pont környékéről 15 870 pontig, azaz bő 12-szeresére emelkedett, az idei év folyamán értéke 34 százalékát vesztette el, ami a 20 százalékos szabály értelmében már minden kétséget kizáróan medvepiacot, eső trendet jelez.

Európa, Ázsia

Ami a legfontosabb európai indexeket illeti: a német DAX októberben 25 százalékos mínuszban is járt az év eleji értéhez képest, azonban jelentős felpattanás következett, és az év végét mindössze 13-14 százalékos mínuszban zárja. A francia CAC-40 index igen jól bírta az évet: a mélyponton sem esett többet 20 százaléknál, egy nappal az év végi zárás előtt pedig csak 10 százalékos mínuszban van. Ennek részben oka, hogy a legnagyobb francia cég, az LVMH, melynek fő tulaja jelenleg a világ leggazdagabb embere, az év közbeni mínusz mostanra szinte teljesen ledolgozta.

Régiónkban a lengyel WIG 20 index 22 százalékos mínuszban készül az évzárásra, évközben azonban 40 százalékos mélységben is járt az idei nyitóértékhez képest. A hazai BUX 44 ezer pontos értéken 15 százalékos mínuszt mutat az évre, míg a szeptemberi mélyponton az érték 29 százalék volt. A cseh tőzsde fő indexe 17 százalékos gyengülést mutat, év közben kisebb kilengésekkel.

Ázsiában leginkább a japán Nikkei indexet övezi kiemelt figyelem: itt 11 százalékos a csökkenés, a még fontosnak tartott hongkongi Hang Seng index esetében pont 20 százalék. A még fejlett gazdaságnak számító Dél-Korea fő indexe, a a Kospi ugyanakkor 25 százalékot veszített értékéből.

Kinek medve, kinek nem

Összességében az látszik, hogy az idei visszaesés jelentős, de átlagában nem haladja meg a medvepiac meghirdetéséhez szükséges 20 százalékot, így a jövő év fogja eldönteni, hogy végül valódi medvepiaccá, hosszú eső trenddé alakul az idei zuhanás, vagy ennyivel megelégszik a piac. A legnagyobb technológiai részvények esetében azonban kétség sem fér ahhoz, hogy dühöng a medve, hisz mindegyikük több mint 20 százalékkal esett vissza, a rekorderek pedig a Facebook és a Tesla 70 százalékkal.