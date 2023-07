Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élelmiszer-adalékanyagok biztonságosságának értékeléséért felelős tudományos testülete és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és WHO közös szakértői bizottsága (JECFA) ismét megerősítette az aszpartám biztonságosságát.

Nemrég ugyanis az aszpartámról felröppent a hír, hogy a WHO valószínűleg az emberre nézve még ebben a hónapban rákkeltőnek fogja nyilvánítani. Mégsem így történt.

A WHO szervezeteinek megállapítása összhangban van a több mint 90 globális élelmiszerbiztonsági ügynökség megállapításával, amelyek megerősítették a mesterséges édesítőszer biztonságosságát, beleértve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, amely kétszer is felülvizsgálta az aszpartámot, valamint az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságát.

A JECFA ismét megerősítette az aszpartám biztonságosságát, miután alapos, átfogó és tudományosan szigorú felülvizsgálatot végzett.

– mondta Frances Hunt-Wood, a Nemzetközi Édesítőszer Szövetség (ISA) főtitkára.

A döntéshozatalkor figyelembe vették a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) tanácsát is, akik szerint szintén az emberi egészségre nézve nincs ok aggodalomra. Az IARC 2B besorolásba helyezte az aszpartámot, ugyanebbe soroltak egyébként korábban több savanyított zöldséget is.

Az aszpartám, mint minden alacsony vagy teljesen kalóriamentes édesítőszer, ha kiegyensúlyozott étrend részeként használják, nem okoz gondot. A fogyasztók ráadásul így könnyen tudják csökkenteni a cukorfogyasztásukat, ami kritikus közegészségügyi cél – írja a szervezet a Napi.hu-hoz eljutatott válaszában a WHO állásfoglalására vonatkozóan.

Az általános egészséges étrend és életmód részeként az aszpartám felhasználható a cukorfogyasztás csökkentésére vonatkozó egészségi célkitűzések elérésére, sőt akár segíthet a túlsúly és a cukorbetegség kezelésében, valamint a fogak egészségének megőrzésében is – írták.

Elmondásuk szerint az édesítőszerek segítettek megreformálni az élelmiszerek receptjeit, aminek köszönhetően csökkent az elhízottak és a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők száma. Az üdítők pedig mindeközben képesek voltak megőrizni a fogyasztók által megszokott és szeretett ízvilágot.

De mi is az az aszpartám?

Az aszpartám egy dipeptid mesterséges édesítőszer, amely két aminosavból áll. 1981-ben került a piacra alacsony kalóriatartalmú édesítőszerként. A mesterséges édesítőszerek sajátossága, hogy kétszázszor erősebbek, mint a hagyományos kristálycukor.

A Nutrients adatai szerint nemcsak a legnépszerűbb italokban, hanem az élelmiszerekben is kulcsfontosságú összetevővé vált.

Ilyenek például a csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok, desszertek, édességek, lekvárok, dzsemek. De aszpartámtartalmú termékekre bukkanhatunk akkor is, ha konzerveket, rágógumikat, táplálékkiegészítőket, alkoholos italokat, vagy gabonából és dióféléből készült rágcsálnivalókat fogyasztunk.