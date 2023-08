A fogyasztói árak ugyan felszabadultak a hétfőn kivezetett árstop alól, ám a legfeljebb beszerzési áron és a kötelező akciókkal – vagyis továbbra is korlátozásokkal – kínált, alapvető élelmiszerekre a nagy láncoknál több helyütt újra mennyiségi limiteket vezettek be, legalább részlegesen – értesült a Napi.hu.

Ez azt jelenti, hogy a legtöbb áruházban arról tájékoztatják a vásárlókat, hogy naponta vagy alkalmanként mekkora az a mennyiség, amelyet a finomlisztből, kristálycukorból, étolajból, tojásból, sertés- és csirkehúsokokból – vagyis az ex-árstopos termékekből – a kosárba pakolhatnak.

Ezek a korlátozások az online bevásárlásoknál is érvényesek, de cégenként és időben eltérhetnek, illetve a termékek tekintetében sem egyformák. Például akad olyan üzletlánc, ahol nem az összes, árstopos árucikkre, csak például a cukorra, tojásra, csirkemellre, farhátra vonatkozik az intézkedés, amelynek hátterében a láncok saját kereskedelempolitikai döntése áll.

Limitpolitika: előrelátás, tervezés, óvatosság

Megkérdeztük az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, aki elmondta: a mennyiségi korlátozás bevezetése minden kereskedő saját döntése, önkéntes alapú, a jogszabály nem rendelkezik erről. Vámos György felidézte, hogy korábban, – a járvány és az árstop idején – is láttunk már erre példát, hiszen voltak olyan időszakok, amikor az olcsóbb termékekből a szokásosnál többet halmoztak fel az emberek, vagy például a vendéglátósok, kisebb szolgáltatók is a nagyáruházakban vásároltak be.

– A cégek döntése mögött olyan, családokat segítő értékesítési politika húzódik meg, amely azt a célt szolgálja, hogy minden vásárlót ki tudjanak szolgálni – emelte ki a főtitkár.

Megjegyezte: jellemzően nehezebb előre kiszámolni, miből mennyi fogy majd az olcsóbban kínált termékekből. Főként, hogy a volt árstopos élelmiszereket a kötelező akciós rendben ma is a lehetséges piaci árnál kisebb áron kell értékesíteni, amely korlátozás nélkül a beszerzési árra rárakódna az árrés is, azaz a kereskedő költségei.

– Azok a láncok, amelyek napi limitet határoznak meg, arra számítanak, hogy a nyomott árú alapcikkek iránt megugorhat a kereslet, ezért előrelátó módon meghatározzák a megvásárolható mennyiséget, hogy mindenkinek jusson. Ennek elrendelése nem egységes, cégenként és akár termékenként eltérő – jegyezte meg, hangsúlyozva, hogy nem számít olyan erős ingadozásokra a keresletben, mint ami korábban jellemző volt. Azért, mert hetente immár 28 terméket lehet 15 százalékos kedvezménnyel vagy beszerzési áron megvásárolni, vagyis a vevők szélesebb körből válogathatnak.

A beszállítóktól is függ a kosár tartalma

Vámos György rámutatott: a másik fontos körülmény, amely meghatározza a kereskedők döntését, az élelmiszeripar által biztosított beszerzési lehetőségek.

– Ha hirtelen megugrik a kereslet, nem biztos, hogy a gyártó egyik pillanatról a másikra teljesíteni tudja a nagyobb megrendeléseket, mivel kiszámítható rendszerek alapján működik a termelés, nem tudnak hullámzóan beszállítani – mondta. A vásárlókat ugyanakkor az is védi, hogy a jogszabály előírja a boltokban kötelező, minimum készletet az akciós és a volt árstopos élelmiszereknél is, ezért sem kell számítani kiugró jelenségekre, nagy áruhiányra.

– Nem jelezték a boltosok, hogy feszültség lenne a beszállítókkal. Az viszont esetenként előfordulhat, hogy egy-egy akciós termékből adott pillanatban hiány áll be egy üzletben, de ez csak eseti lehet, nem tendenciaszerű – húzta alá.

Nem ritka madár az Auchan

Szerdán az Auchanról jelent meg elsőként a sajtóban, hogy kihelyezett táblákon tájékoztatják a vevőket a volt hatósági áras termékek naponta maximálisan vásárolható mennyiségéről.

Lapunkkal a vállalat azt közölte: a volt árstopos élelmiszerek mennyiségi korlátozása nem egyedül az Auchannál fordul elő, ugyanígy járnak el más nagy élelmiszerláncok is.

– Az árstop megszűnésével az eddigi korlátozás – ahogy a versenytársainknál –, nálunk sem került automatikusan kivezetésre, mert azt szeretnénk, ha ezek a kedvező árú alaptermékek továbbra is mindenki számára mindig elérhetők maradnának – hangsúlyozták.

A piacvezető láncnál is figyelnek a mennyiségre

A Lidl Magyarország tapasztalatai szerint elmondható, hogy július második felében jelentősen élénkült az árstopos termékek iránti kereslet, mely elsősorban a tartós, hosszabb távon is tárolható termékek iránt mutatkozott, de az árstop kivezetését megelőző néhány napban például a csirkemellből is érezhetően megnőtt az értékesített mennyiség – mondta a Napi.hu-nak Tőzsér Judit kommunikációs igazgató. Mint jelezte, a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a termékek fogyását, és azon dolgozik, hogy maximálisan kiszolgálja a vásárlói elvárásokat.

Ezért annak érdekében, hogy minden igényt ki tudjanak elégíteni, a korábban bevezetett mennyiségi korlátozásokat továbbra is érvényben tartják azzal a változtatással, hogy a csirkemellfilé esetében kivezették a limitet, míg a búzafinomliszt, a kristálycukor és a 2,8% UHT tej esetében duplájára emelték, azaz 10-10 kilogrammban és 6 literben maximalizálták az egyszerre megvásárolható mennyiségeket.

– Az áruházlánc az árképzése során a törvényi előírásokat maximálisan betartja, és a kötelező, 15 százalékos árcsökkentés helyett akár 20-50 százalékkal mérsékli az árait – jelezte, kiemelve, hogy a Lidl Magyarország továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok mellett álljon.

Slágertermék maradt az akciós hús, például a farhát

Az egyik budapesti Tesco hipermarketben a liszt, olaj, tej, tojás esetén nem tapasztaltunk mennyiségi korlátozásokat, egy kisebb, lakótelepi egységben viszont csütörtök délben már nem lehetett nagyobb mennyiségű, olcsóbb csirkemellet venni. Ugyanakkor, az ott dolgozók szerint ez csak átmeneti jelenség, mert a környékbeli vásárlók körében hektikusan alakul, de jellemzően nagyon keresett az akciós, friss hústermék, ezért tervezetten kell árusítani.

A Tesco három ex árstopos terméket: a csirkemellfilét, a farhátat és a sertéscombot kínálja a beszerzési árhoz képest legalább 15 százalékkal olcsóbban, különböző kiszerelésekben, míg a pultos, lédig változat jelenleg piacvezető áron érhető el az üzleteinkben. A kötelező akciós sertés- és baromfihúsnál jelentős forgalomra számítunk, így annak érdekében, hogy minél több vásárlót ki tudjunk szolgálni, erre a két termékkategóriára mennyiségi korlátozást vezettünk be – közölte megkeresésünkre az áruházlánc. Így például a friss, pultos csirkemellből, sertéscombból 6 kilogrammot lehet naponta vásárolni, míg a tálcás, vákuumcsomagolt változatokból 2 kilogramm a megengedett mennyiség. A farhát napi limitje 1 kilogrammban áll meg.

Hozzátették: július második felében viszont már eltörölték üzleteikben a korábbi vásárlási korlátokat a liszt, az étolaj, az UHT tej és a tojás termékeken, amelyeknél már az árstop kivezetése előtt tapasztalták a forgalomnövekedést.

– Ezen termékeket a jogszabálynak megfelelően azon az áron kínáljuk, amelyen a szállítóinktól beszerezzük, és jelenleg sem vonatkozik rájuk mennyiségi korlátozás – emelte ki a Tesco, hozzátéve, hogy az ex árstopos árucikkek esetén az ellátás folyamatos a vállalatnál.

Érdemes figyelni a feliratokat

Megtudtuk: a Spar üzleteiben is érvényben van a mennyiségi korlátozás, amelyet a lánc az árstopos termékekre 2022 augusztusában vezetett be.

A vásárlók legkésőbb a pénztárnál, fizetés előtt értesülnek erről, ha addig nem vették észre a vonatkozó tájékoztatást, amelyet minden üzletben ki kell helyezni – erősítette meg lapunknak egy fővárosközeli, forgalmas Interspar egyik dolgozója.

Érdemes szemfülesnek lenni, mert nem mindenütt helyeznek el látványos táblákat. Egy csepeli, kisebb Sparban például egy A/4-es papírra nyomtatott feliratot találtunk, amely szerint augusztus elsejétől a cukorból kettő, a lisztből öt, a tejből szintén kettő a megvásárolható, egyszeri adag, míg az étolajokból összesen 5 litert lehet beszerezni, a húsokból pedig 2, 1 vagy 3 kilogrammokat, illetve tálcát. Tojásból 36 darabot vihet haza egyszerre a vásárló.

A házhoz rendelésnél nem minden kapható

De nem csak az áruházakban, hanem a Spar online shopjában is meghatározzák a mennyiségeket a legolcsóbb élelmiszerekből, amelyet ki is próbáltunk.

Így például a héten kilogrammonként 140 forintért kínált sajátmárkás finomlisztből a rendszer legfeljebb öt darabot engedett a kosárba rakni, míg a szintén sajátmárkás, 209 forintos UHT tejből két darab volt a megengedett mennyiség.

Hasonlóképp, a jelenleg legalacsonyabb áron kapható, márkás kristálycukorból is csak két kilogrammot rendelhettünk, míg volt olyan volt árucikk is, amelyből az árfigyelő alapján legolcsóbban kapható változat csak az üzletekben fordulhat elő, az online shop-ban viszont már nem.

Ilyen a jelenleg literenként 482 forintért árult, Spar-os napraforgó étolaj, amelyet a házhoz rendelőknek fel sem kínál az online bevásárló rendszer, hanem legolcsóbban csak 804 forintért juthatnak hozzá más, márkás termékhez.

A húsoknál is jelen van a mennyiségi korlát az online shopban, ahol többféle csirkemell filéből csak 1 vagy 2 kilogrammokat lehetett választani, sőt, akadt olyan is, amelyből ennyit se, mert a rendszer szerint nincs készleten. Továbbá, az akciósan 1659 forintért kínált, lédig sertéscombból legfeljebb 3 kilogramm volt a megvásárolható mennyiség, míg a 430 forintos, csomagolt csirke farhát jelenleg nem elérhető.

A láncnál a legolcsóbb, 10 darabos, M méretű tojásból (771 forint) viszont bőven akadhat a raktárakban, ebből a virtuális bevásárlókosárba szerda este 24 dobozt lehetett bepakolni.

Van, ahol csak egy-két terméket korlátoznak

Próbaképpen megnéztük az Aldi bevásárló applikációját is, amelyen keresztül élelmiszert lehet házhoz rendelni. Tapasztalataink szerint ennél a láncnál csak részleges korlátozás van érvényben.

Így például a legolcsóbb lisztből, cukorból, tartós tejből nem limitálta a rendszer a kosárba rakható mennyiségeket, viszont a 10 darabos, 555 forintos tojásból csak három dobozzal rendelhettünk.

Ezzel szemben a 15 százalékos akcióval 519 forintért kapható, hazai gyártású étolajból, illetve a 16 százalékos akcióval 419 forintért kínált sajátmárkás, egyliteres étolajból 12 darabot engedett a rendszer a kosárba pakolni.

A húsok esetében a legolcsóbb, vákuumcsomagolt csirkemellből (1999 forint/kg) és a sertéscombból (1909 forint/kg) az Aldinál akár 23,8 kilogrammot is megvehettünk volna online, míg a 385 forintos csirke farhátból maximum 3 kilogramm kerülhetett a listára.

A fenntarthatóságot is segíti a korlátozás

A Penny a jövőben nem változtat a korábban bevezetett mennyiségi korlátozáson. Ezt az intézkedést 2023 tavaszán a vállalat annak érdekében vezette be egységesen mind a 229 magyarországi üzletében, hogy a vásárlóit minél teljesebben és minél magasabb szinten tudja kiszolgálni, és lehetőség szerint egyetlen érintett árucikknél se alakuljon ki termékhiány – közölte a Napi.hu kérdésére az áruházlánc.

Kiemelték: folyamatosan azon dolgoznak, hogy az ex árstopos árucikkek elérhetőségét háztartási mennyiségben biztosítani tudják. Emellett, a mennyiségi korlátozással – fenntarthatósági célkitűzéseikkel összhangban – arra is fel kívánják hívni a figyelmet, hogy kerülendő az élelmiszerpazarlás, a családok csak annyi tartós élelmiszert vásároljanak, amennyit belátható időn belül valóban el is fogyasztanak.

Ahogy az megelőző évek során, úgy most is előfordulhat átmeneti készlethiány néhány árucikk esetében, de nem hosszabb és tartósabb, mint korábban bármikor. Abban az esetben, ha egy termék beszerzése bármilyen problémába ütközne, akkor gondoskodunk róla, hogy ugyanolyan árú és minőségű termékkel helyettesítsük azt – jelezte a Penny.

(Thurzó Katalin)