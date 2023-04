Új-Dél-Wales állam rendőrsége közölte, hogy 47 aktivistát a vasúti közlekedés akadályoztatásával, két társukat rosszindulatú rongálással, míg további társukat pedig egy biztonsági őr megtámadásával vádoltak meg a Newcastle város közelében lévő kikötő közelében történtek miatt.

Az eset az állam fővárosától, Sydneytől mintegy 170 kilométerre északkeletre történt egy engedély nélküli tiltakozás alkalmával.

A megmozdulás szervezéséért a Rising Tide (Emelkedő árdagály) nevű klímaaktivista csoport vállalata a felelősséget. A csoport húsz tagja felmászott a vonatra, és lapátokkal igyekezett kipakolni a szénnel megrakott vagonokat - derült ki a szervezet közleményéből.

A rendőrség szerint 14 aktivista mászott fel egy vasúti kocsira.

Az éghajlatváltozás megosztó kérdés Ausztráliában, a világ legnagyobb szénexportőr országában. A balközép munkáspárti kormány nem támogatja az összes új fosszilis tüzelőanyag-projekt betiltását. Az ausztrál parlament ugyanakkor március 30-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely az ország legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó vállalatait a szennyezés jelentős csökkentésére, illetve szén-dioxid-kvóták vásárlására kötelezi. A törvény értelmében 2030-ra 43 százalékkal csökkentik, 2050-re pedig nullára redukálják az országban a szén-dioxid-kibocsátást.

A Newcastle-i kikötő Ausztrália keleti partvidékének legnagyobb ömlesztett áruk kikötője, és az új-dél-walesi kormány szerint az ország legnagyobb szénkiviteli terminálja.

We have halted coal into the world’s biggest coal port, demanding the ALP heed UN warnings and immediately cancel all new coal projects. pic.twitter.com/hbbxUGyA4G