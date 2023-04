Az uniós tervezet újdonsága, hogy a kétéves szavatossági időszak után is kötelezné egyes termékkörök gyártóit arra, hogy biztosítsák a javítást a vásárlástól számított minimum öt, maximum tíz éves jogvesztő határidőig – derült ki a BDO Magyarország Napi.hu-nak eljuttatott közleményéből.

Ilyen termékek többek közt a hűtők, mosógépek, porszívók, televíziók, de az EU mérlegeli, hogy a kötelezettség az okostelefonokra és tabletekre is kiterjedjen.

Az Európai Bizottság emellett egy olyan online felület létrehozását is előírná, ahol könnyedén kereshetővé válhatnak a lokális javítószolgáltatók, szervizek, az ehhez kötődő kötelezően fenntartandó szolgáltatók köre, illetve transzparens módon összehasonlíthatóvá válnának az árazásaik.

Csökkenhetnek az árak

A bizottság szerint mindez növelheti a szervizszolgáltatások közti versenyt, ez pedig végeredményben az árak csökkenéséhez vezethet.

A bizottság előterjesztését még az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia, amelyek még tehetnek módosító javaslatokat, ezért a jelenlegi tartalom valószínűleg nem végleges. Első körben „csak” a hűtők, mosógépek, porszívók, televíziók vannak a szabályozás fókuszában– az okos eszközök (mobil, tablet) bevonását is tervezik az új szabályozás alá, azonban itt a „technológiai elavulás” (obsolesence) faktor árnyalja a képet.

A gyors technológiai fejlődés miatt szinte senki nem tart öt évnél tovább ugyanolyan telefont; az Apple, és a Samsung évente új flagship modellt hoz ki, ezzel szemben konyhabútorok használata bőven meghaladhatja a 10 évet is.

Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a telefonokat kötelezően jó, ha évente cserélnénk, de a tartós használati eszközök közti felhasználói szokások szemléltetésére jó lehet a példa.

Jelenleg még nem egyértelmű, hogy egy egyszerűbben javítható termék tényleg minőségibb lesz-e, vagy csak a szerviz gyakorisága növekszik.

Jelentős változások lehetnek a piacon

A BDO szerint jelentős változások várhatók az érintett termékek piacain és a szereplők erőviszonyaiban:

a vállalatok bevételeit egyrészről várhatóan negatívan érinti az eladott áruk volumenének csökkenése, hiszen ez is a szabályozás nem titkolt célja,

másrészről viszont a szabályozás mesterségesen keresletet generál egy folyamatos szerviz igényre a termék életciklusa (5-10 év) alatt.

A bevételek megtartása, netán növelése céljából természetesen szükséges lesz a beruházások átgondolása. Nyilván, a beruházások mértéke vállalatonként és termékenként eltérő lesz, hiszen jelenleg is a hosszabb életciklusra és egyszerű szervizelhetőségre optimalizált termékeknél (többnyire közép – felső középkategóriás termékek) a beruházási szükséglet várhatóan arányosan alacsonyabb lesz. Így, főként a kezdeti időszakban, a jól felkészült vagy jelenleg is fenntarthatóbb modellben működő cégek jelentős árazási előnyre tehetnek szert.