A Balaton szabályozott tó, amelynek vízjárása nem természetes, most némiképp megvalósul a jövőbeni kisvizekre (aszályokra) felkészülő víztározás a vízszint 120 centiméteren tartásával, miközben szükségessé vált az e szint fölötti víz leeresztése - mondta a Magyar Nemzetnek a szakember arról, hogy le kell engedni a Balaton vizét, mert túl sok van benne.

A klímaváltozás és más globális környezeti hatásokat figyelembe véve azt tartja a Balatonra nézve, hogy az emberiségnek még csak halovány sejtése van arról, mire is kell felkészülni hosszú távon, hiszen a klímamodellek megbízhatósága korántsem százszázalékos.

Hogyan is tudnánk pontosan megmondani, mi történik a tóval pár évtized múlva, ha egy-két héttel előre sem tudjuk pontosan megmondani, milyen időjárás várható?

– tette hozzá Erős Tibor.

Minden klímakutató az időjárási szélsőségek gyakoriságának növekedésével számol, amelynek már most nagyon erős előjelei vannak.

A Balatont tekintve az évszázad második felétől várható a vízszint nagymértékű csökkenése, amely akár több éven át is tarthat, és évtizedes léptékben többször ismétlődhet – mondta a szakember, és hozzátette, a környezeti problémák iránt érzékeny kutatóként azok táborát erősíti, akik azt vallják, hogy fel kell készülnünk globális léptékben egy más jellegű világra és a természethez való viszonyunk alapvető átgondolására az előttünk álló évtizedekben.

A Kis-Balaton rendszerének visszaállítása rendkívül fontos és hasznos intézkedés volt a Balaton tápanyagterhelésének növekedése elleni harcban.

A szűrő természetesen ma is nagyon fontos szerepet tölt be a Zala és egy-egy déli befolyó vízgyűjtőjéről érkező tápanyagok visszatartásában. Azt, hogy a hatékonyságát miképp lehet növelni, az elkövetkező években szeretné célzott kutatások keretében újra átgondolni az Országos Vízügyi Főigazgatóság – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mit tehet a kutatóintézet egy olyan tó érdekében, amelynek a partján minden talpalatnyi helyre építenének valamit azt válaszolta, minden lehetséges fórumon kiemelik, nagyon fontos, hogy ne építsenek be mindent a tó körül.

Hozzátette,

kormányzati szintű döntéshozásra és cselekvésre lenne szükség, mert a vállalkozói érdekek mást diktálnak.

A kérdés persze nagyon nehéz, hisz a külföldről és az ország minden sarkából idejövő nyaralók is részesedni szeretnének a Balaton nyújtotta élményekből, azonban a tó és az itt élők érdekeit is figyelembe kell venni. Sokkal szigorúbb területhasználati szabályozásra volna szükség - figyelmezetetett.

A Balatonért minden magyar ember aggódik, de hozzáteszem, sokan csak a saját igényeik szem előtt tartásával, és csak abban a két-három nyári hónapban, amikor strandolni jönnek a tóra - mondta Erős Tibor. Nekik az a fontos, hogy fürdésre alkalmas legyen a víz minősége, a horgászok egy rétegét pedig az érdekli, hogy bőségesen tudjanak bizonyos halfajokat fogni.