A hosszúra nyúlt dupla ünnepes hétvégén a legtöbb vízparti és épített strand kinyitotta kapuit, programokkal és akciókkal, köszönhetően a pünkösdi ünnepnek és a gyereknapnak, amely az idén egy hétvégére esett illetve még ma is sokan élvezhetik a pihenést.

A legkedveltebb úticél, ha éppen nincs lakóhelyünkhöz közel kedvelt strand, a Balaton, ahová már csütörtökön tömött sorokban érkeztek az autósok, pénteken pedig már kilóméteres dugókban kellett araszolniuk, mert balesetek nehezítették a közlekedést.

Attól függetlenül, hogy ki mivel érkezik kedvenc Balaton melletti településére, mindenki keresi a szabadstrandokat, amelyekből a strand.hu oldalon 45 darabot talált a Napi.hu.

Az oldal keresőjében lehet tájékozódni mindenről aszerint, kinek, milyen igénye van egy jó fürdőzéshez, szeret mély vízben úszni vagy a sekélyesben dagonyázni, családdal, vagy éppen kutyával készül fürdeni.

Jelen esetben a Siófok Aranypart szabadstrand 200 méteres kiépített szakaszán még különböző szolgáltatások, éttermek is vannak. A Siófoki nagystrand azonban, úgy, mint a többi kénytelen volt emelni az árain.

Tavaly még 1400-2000 forint közé esett a belépő, most 1700-2500 forint között kell fizetni érte. A Sóstói strand is hasonló mértékben emelt árat, 1100-1400 forintért mehetünk be fejenként.

2020-ban az Inforádióban a Balatoni Turizmus Szövetség akkori elnöke Hoffmann Henrik azt mondta, szerinte reális, hogy a magyar tenger partján másfélszer annyi szabadstrand van, mint ahány önkormányzat, még ha az eloszlás nem is egyenletes.

A Balatontipp gyűjtése szerint akkor 64 szabadstrand volt a tó körül. Hivatkozott arra, hogy a spanyol Riviérától a franciáig, vagy akár a Garda-tó mellett is, mindenhol vannak olyan települések, amelyek szolgáltatásai magasabban pozícionáltak, ebből következően fizetősek. Ezért - mint mondta akkor –, nem feltétlenül szabad olyan elvárás támasztani a teljes Balatonnal kapcsolatosan, hogy mindenhol legyen szabadstrand.

Három év telt el a beszélgetés óta, és most kilenc ingyenes stranddal lett kevesebb. Vannak, akik szívesen megfizetik a biztonságot és a valamivel több kényelmet, mások ezt nem tehetik meg.

A rendőrség felkészült a balatoni és velencei-tavi turisztikai idényre

– jelentette Kiss Róbert ezredes, az Országos rendőr-főkapitányság (ORFK) rendészeti főigazgatóságának közrendvédelmi főosztályvezetője.

A Balaton Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) 1991-től segíti nyáron a turisztikailag jelentős térségek rendőrségi feladatainak ellátását, és a rendvédelmi szervek együttműködését. Az idén a Fejér Vármegyei Rendőr – főkapitányság látja el az elnöki feladatokat.

Több mint 5 milliárd forintos projekt indult a Balaton vízminőségének javítására

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság februárban hangsúlyozta, hogy a Balaton komoly gazdasági potenciáljának megóvását szolgálja az 5,14 milliárd forintos, 2023. október 31-ig megvalósuló fejlesztés, a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére című (Kehop) projekt célja a tó vízminőségi állapotának javítása, elsősorban a befolyó vizeken érkező uszadék, hordalék és szerves tápanyagok visszatartásával.

A Balaton legnagyobb vízminőségvédelmi létesítménye, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer nagyműtárgyainak felújítása is a beruházás részét képezi. A Balatonba jutó tápanyagterhelés és a vízminőségvédelmi létesítmények hatásfokának folyamatos nyomon követése érdekében a tavat tápláló vízfolyásokon vízmennyiségi és vízminőségi monitoring állomások épülnek.

A projekt az OVF és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi együttműködésében zajlik.