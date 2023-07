A szállodáknál akár 30-40 százalékos visszaesés is érzékelhető volt, a magánszállásoknál is volt valamekkora, de azt gondolom, az most majd helyre billen, most hétvégén kezdődött az a dübörgés, ami szokott lenni július-augusztusban – fogalmazott Balatonfenyves polgármestere az InfoRádió műsorában.

Lombár Gábor szerint az árak jobban emelkednek, mint a minőség, de a Balaton országos összehasonlításban jó nívót képvisel.

Azt mindenkinek sajnos tudomásul kell vennie, hogy minden mindenkinek sokkal többe kerül.

Kifejtette, hogy az energiaárak is felmentek, ami szintén nem segített, ám így is a Balaton jó minőséget képvisel országos szinten.

A polgármester szerint a Balatonnál „három főváros van":

Siófok

Balatonfüred

Keszthely.

Ezen kívül vannak kedvelt helyek, mint például Gyenesdiás, Csopak, Szigliget, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonföldvár és Fonyód

– sorolta.