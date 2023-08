A műanyag szívószálak eltávolítása a gyorséttermekből sokaknál kiverte a biztosítékot, ugyanis a papírból készült verzió használata sokkal kényelmetlenebb. A kitiltásuk nagy részben Christine Figgener és Nathan Robinson tengerbiológusoknak köszönhető – ők tették közzé azt a videót, amelyben egy szívószáltól fuldokló teknős látható. Több mint 110 millióan nézték meg a felkavaró képsorokat, ahogy az orrából előkerül a bevett használati tárgy. Ez adta meg az első lökést a műanyag-szívószálak betiltásához, hiszen mégis csak egy olyan eszközről van szó, amely aligha nevezhető létszükségletnek.

Amerikában annak idején mintegy napi 500 millió műanyag-szívószál landolt a szemétben.

A tiltást a tengerentúlon néhány város köztük, Seattle kezdte, majd néhány étterem is társult az ötlethez, végül odajutottunk, hogy az Európai Unió is tilalmat vetett ki több egyszer használatos műanyag termékre, köztük az evőeszközökre és a szívószálakra is. Csak a hazai McDonald’s éves szinten közel 200 tonna műanyagtól szabadul meg a 2021-ben bevezetett változások miatt – írja a Növekedés.hu.

Az intézkedéssel nem értek el nagyobb változásokat

Az világos, hogy a fogyasztók nem rajonganak a váltásért – van, ahol online petícióban követelték vissza a műanyagot. Ami a környezetvédelmet illeti: a világ vizeibe egy átlagos évben úgy nyolc tonna műanyag kerül.

Ennek viszont egy egészen elhanyagolható részét, csupán 0,025 százalékát tetették ki régen a műanyag-szívószálak. Vagyis a tengerek és az óceánok élővilága ettől a tiltástól még nem tudott fellélegezni.

Viszont kicsit félre is viszi a fókuszt, hogy a műanyag-kérdés kapcsán ennyiszer kerül reflektorfénybe a vizek élővilága. A műanyaggal ugyanis nem csak az óceánok járnak rosszul.

Az ember egészségére is káros hatással van

A nano- és mikroműanyagok lassan ellepik a környezetünket, és vele együtt a táplálékainkat, ivóvizünket is. Ezzel egy időzített bombát indítottunk el, amelynek a hosszútávú hatása még nem világos.

Előzetes eredmények alapján nőni fog a rákos és hormonális megbetegedések száma. De hogy milyen léptékben az majd a jövőben derül csak ki. Több kutatás is zajlik a témában. Az egyik ilyet, amely még korai fázisban van Nienke Vrisekoop immunológus vezeti, aki elárulta:

a mikroműanyagok a szervezetben gyulladásos reakciót válthatnak ki, vagy esetleg súlyosbíthatják a tüdő vagy a bélrendszer már meglévő gyulladásos betegségeit.

A műanyagban ráadásul akadhatnak olyan vegyületek, amelyek a gyerekek fejlődésére is negatív hatással lehetnek. A felnőtteknél pedig a kérdéses anyagok befolyásolhatják a reprodukciós szervrendszer működését, illetve anyagcsere problémákhoz vezethetnek.

Ezért mindannyiunk érdeke, hogy a műanyag-felhasználást, ahol lehet kiszorítsuk. Nem véletlen, hogy világszerte a műanyag zacskókat is egyre szélesebb körben száműzik a boltokból. A szívószálak és az evőeszközök tiltása ezen a téren aligha hozhat változást, de kétség kívül egy lépés a jó irány felé.