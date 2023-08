Csiszár Virág, a Sziget fellépőinek főszervezője a Hajógyár podcastban elárulta, hogy nagyon nehéz volt megszerezni az amerikai énekesnőt, mivel Billie Eilish közvetlen környezete és a menedzsmentje is rendkívül határozott azzal kapcsolatban, hogy az amerikai és az európai turnédátumok között mennyi időnek kell eltelnie.

Ezt figyelembe véve kiderült, hogy a Sziget utolsó napja hétfőn (augusztus 14.) lett volna, ám miatta egy nappal el kellett tolni a fesztivált.

A Blikk kiderítette, hogy az amerikai szakoldalak szerint közel 1,75 millió dollárba, azaz 600 millió forintba kerülhetett Billie Eilish magyarországi fellépése. Ennek részét képezi, hogy az énekesnő magával hozzá bátyját és szerzőtársát, Finneas O' Connort, a szüleit, és a gyógytornászát.

Azonban még így sem az ifjú díva volt a legdrágább fellépő:

David Guetta gázsija az információk alapján – népszerűsége ellenére – igen kevés, a francia lemezlovas mindössze 175 ezer dollárt, azaz nagyjából 60 millió forintot kér.

Sosem érdekelte különösen a magyarokat a Sziget, és ez idén sincs másként

A magyar lakosság közel 80 százaléka sosem tette be a lábát az óbudai Sziget-fesztiválra, ahogy a program a bakancslistán sem szerepel. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Szigetre a szülők előbb vesznek jegyet maguknak, mint a gyermekeiknek. Ahogy ezen belül is az év legnagyobb hazai rendezésű fesztiválja elsősorban a magyar értelmiség bulija.