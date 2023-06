Az elmúlt évben számos botrány rázta meg a kriptovilágot. Mi ezekről a véleménye? Hogyan lehetne ezeknek gátat szabni?

A Binance 2017 júliusában történt megalakulása óta dolgozunk azért, hogy az embereknek nagyobb szabadságuk legyen a pénzügyek terén. Eközben akadályokat küzdünk le, új megoldásokat fejlesztünk és építjük a közösségünket. Ezekből fakad a küldetésünk: az, hogy felépítsük a globális pénzügyi eszközök meglétéhez szükséges alapvető infrastruktúrát és ezt elérhetővé tegyük az emberek számára.

Ami pedig az összeomlásokat illeti, azt tudom mondani, hogy

ezek a hagyományos pénzpiacokon is előfordulnak. A kriptoszektor épp most szabadul meg a rossz minőségű projektjeitől, amelyek nem kínáltak valódi értéket.

Mindezek miatt úgy vélem, a kriptoszektor csak még erősebbé válik a jövőben.

Több neves befektető azt mondja, hogy a kriptó, a bitcoin értéktelen és veszélyes – Charlie Munger konkrétan leszarozta a kriptót, és idiótának nevezte, aki ebbe fektet, Warren Buffett pedig 25 dollárt se adna a világ összes bitcoinjáért. Ez összességében árt a kriptopiacnak, vagy eleve más generációkhoz szólnak más-más motivációval?

Éveken át, a kriptotér legnagyobb szereplői a lakossági befektetők voltak, mivel a hagyományos pénzügyi piacok szereplői nem tekintettek valós befektetési alternatívaként a kriptoeszközökre. A bitcoin még új volt és bonyolultnak tűnt, a tétek és kockázatok pedig ismeretlenek voltak. Ehhez képest a kötvények relatíve biztonságosabbnak tűntek, a részvényekhez kapcsolódó kockázatokat is jobban értették a befektetők.

Ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos pénzügyi intézmények ne tudtak volna alkalmazkodni az új technológiákhoz,

egyszerűen csak inkább vállalták a túlzott óvatosságból származó hibázás lehetőségét, elkerülve az újnak számító, bizonytalan és még nem kipróbált technológiákat.

Sok minden változott azonban az elmúlt évtizedben, amióta a bitcoin megjelent. A kriptovalutákat egyre szélesebb körben használják nemzetközi átutalásokra, emiatt nagyban megnövekedett elfogadottságuk. Ezzel egyidőben, egyre több, nagy elismertségnek örvendő nagyvállalat karolta fel a kriptót, felkínálva az ügyfeleiknek a kriptovalutában való fizetés lehetőségét.

Mi a helyzet a szabályozással? Támogatná? Ha jól tudom, az a célja a Binance-nél, hogy „segítse a helyi szabályozókat a hatékony kriptoreguláció kiépítésében” – ez pontosan mit takar?

A Binance kiemelt feladatának tekinti a kriptoszektor törvényi megfelelőségének megteremtését, mert csak így lehet még szélesebb közönség számára elérhetővő tenni a kriptovalutákat, a felhasználók biztonságának garantálása mellett. Azzal, hogy képesek vagyunk megfelelni a legszigorúbb törvényi előírásoknak, felhasználók milliói számára tesszük lehetővé, hogy profitot termeljenek törvényes pénzügyi eszközökből és szolgáltatásokból, ugyanakkor megerősítjük a szektorba vetett bizalmat, növeljük annak ismertségét. A kriptoeszközök piacairól szóló európai rendelet (MiCA) által biztosított fogyasztóvédelem hozzájárul a blokklánctechnológia jobb hozzáférhetőségéhez. Emellett, az új jogszabályok megakadályozzák a gyanús, vagy megkérdőjelezhető tevékenységet folytató vállalatok belépését az európai piacra, ezzel csökkentve a csalások és a nyereségszerzési célból elkövetett csődbűntettek kockázatát.

A MiCA világos jogi helyzetet teremt a világ egyik legnagyobb piacán, ami még vonzóbbá teszi az Európai Uniót és Magyarországot a Web3 vállalatok számára az innováció és a munkaerőtoborzás szempontjából.

Mi üdvözöljük azokat a változásokat, amelyeket a MiCA a standardizáció terén eredményez, hiszen minden uniós tagállam számára azonos jogszabályokat ír elő. Készek vagyunk továbbra is együttműködni a hatóságokkal és a bűnüldöző szervekkel az egész világon, azért, hogy elősegítsük a blokklánctechnológia elterjedését és az edukációt.

Vannak veszélyei a decentralizációnak? Melyek azok? Az orosz-ukrán háború kitörésekor például ez volt az egyik legerősebb érv úgy általában a kriptók és kriptotőzsdék ellen, hogy egyes, szankcionált emberek kriptóba menekíthették a vagyonukat. Erről mi a véleménye? Egyáltalán ez bizonyítható/tudható, vagy „városi legenda”?

Az elmúlt évek során egy robosztus KYC-rendszert építettünk fel, amely rendkívül jól átgondolt és több mint 200 ország törvényi előírásainak felel meg. Olyan iparágvezető KYC-vállalatok támogatják, mint az Onfido, a Jumio, és a Trulioo, hogy csak néhányat említsek. Sok más tőzsdétől eltérően, mi nem engedélyezzük a felhasználóinknak a platformunkon történő kereskedést a KYC-adataik ellenőrzése nélkül, amelynek része a tartózkodási hely szerinti ország és a személyazonossági adatok ellenőrzése. Olyan eszközöket is alkalmazunk, mint például a Reuters World-Check (Refinitiv World-Check), illetve olyan átfogó adatbázisokat, amelyek PEP-eket (a politika miatt a figyelem középpontjába került személyek), egyéb nagy kockázatot jelentő személyeket és szervezeteket tartalmaznak. Lehet erre azt mondani, hogy ez szembe megy a decentralizált Web3 szellemiségével, de mi hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy az iparágunk ki tudja bontakoztatni a benne meglévő teljes potenciált, az olyan centralizált tőzsdéknek, mint amilyen a Binance, érvényt kell szereznie azoknak az intézkedéseknek, amelyek érdemben csökkentik annak a kockázatát, hogy illegális szereplők jussanak be a Web3 ökoszisztémába.

Mit gondol a shitcoinokról? Ma már kis túlzással bárki létrehozhat különböző láncokon/kontraktusokon kriptodevizákat. Hogyan tudnak ez ellen védekezni?

Mindig felkérjük a felhasználóinkat arra, hogy készítsenek DYOR-t, ami bármilyen kockázatcsökkentésre irányuló befektetői stratégia alapvető eleme. Mielőtt valaki tokenbe, érmékbe, projektekbe vagy bármilyen más eszközbe fektetne, feltétlenül meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket, informálódnia kell a projektről, ismernie kell a háttérdokumentumokat, a tokenomikákat (befektetési útmutatókat), az együttműködő feleket, a terveket, a közösséget és az egyéb alapvető információkat.

Sokan fektetnek pénzt mind a hagyományos, mind a kriptoeszközök piacán olyan projektekbe, amelyek egyetlen célja a csalás, és annak ellenére, hogy mi jelentős erőforrásokat fordítunk a bűnözői tevékenységek visszaszorítására, a fellelőség végsősoron a felhasználóé.

Kyrylo Khomiakov Kép: Napi.hu , Binance

Ön eleve a banki, pénzügyi világból érkezett a Binance-hez. Miben látja a legnagyobb különbséget a kriptovaluták és a hagyományos pénzeszközök között?

Vannak különbségek és vannak hasonlóságok. A hagyományos pénzügyi intézmények konzervatívabbak, lassabban lépnek, jobban odafigyelnek a folyamatokra. A kriptotőzsdék, még az olyan nagyok is, mint a Binance, gyakorlatilag startupok. Nagy hangsúlyt fektetünk a felhasználókra, a termékekre és szolgáltatásokra, rögtön ezek után pedig a marketingre, a döntéshozatal minőségére és a termékfejlesztés felgyorsítására.

Milyen régiós törekvései vannak a Binance-nek a közép-kelet-európai régióban és így különösen Magyarországon? Vannak-e adott esetben olyan termékeik, szolgáltatásaik, amelyeket külön erre a piacra szánnak?

Minden régióban nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre. Már több mint 1,7 millió követőnk van a Facebookon. Folyamatosan építjük a közösségünket: rendszeresen tartunk rendezvényeket és online webináriumokat helyben, az adott ország nyelvére fordítjuk a Binance Academy anyagait, kommunikációs kampányokat és versenyeket indítunk magyar nyelven. A legutóbbi, „A kriptovaluták adózása Magyarországon” címmel megtartott webináriumunkat több mint 6400 felhasználó követte nyomon, két személyes találkozót szerveztünk, amelyek mindegyikén 300 magyar kriptofelhasználó vett részt, és a Binance Academy-n belül 310 cikk érhető el magyar nyelven. Meggyőződésünk, hogy mindezek az erőfeszítések tovább építik és erősítik közösségünket, ahol az emberek szabadon elmondhatják a véleményüket, kérdéseket tehetnek fel a blokklánctechnológiáról és a kriptóról, a vele való kereskedelemről, valamint kockázatairól. Azzal, hogy a felhasználók megosztják a tudásukat, elősegítik a közösség növekedését és segítenek elejét venni annak, hogy az emberek csalók áldozataivá váljanak.

Mennyire tartja „kriptobarátnak” ezt a térséget? És Magyarországot? (Akár statisztikákkal…)

Annak érdekében, hogy minden téren meg tudjunk felelni a magyar felhasználók igényeinek, egy felmérést készítettünk. Ennek válaszai arra világítottak rá, hogy a legtöbb magyar ember (86 százalék) még soha életében nem használt kriptovalutákat, ám ennek ellenére több mint a felük (55 százalék) érdeklődik a technológia iránt és szeretnének többet hallani róla. Ez számunkra azt jelenti, hogy érdemes a felhasználóknak képzési programokat indítani és olyan tananyagokat közreadni, amelyek tájékozottabbá teszik őket. A Binance-t nemrégiben regisztrálták Lengyelországban, és egy technológiai központot nyitottunk Romániában. Azt látjuk, hogy Magyarországon is nagy a lelkesedés a technológia iránt. Komoly lehetőségeket látunk magunk előtt az egész régióban.

Mi a véleménye az NFT-kről? A technológia nyilvánvalóan hasznos is lehetne, de a mainstream médiában csak az ilyen teljesen agyament „csillámpónis gifekről” lehet olvasni, amikért valaki valamiért fizetett egy indokolatlanul nagy összeget – aztán sok pénzért az övé lett egy gif. Ez csak egy hype, vagy valóban értékes művészi alkotások?

Azzal, hogy képesek vagyunk igazolni a tulajdonosát és az egyediségét, az NFT új lehetőségeket kínál mind az alkotók, mind a befektetők számára. Jónéhány NFT felhasználási módról tudunk már most is: ilyenek alkotói oldalról a videójátékok, műgyűjtemények, digitális műalkotások, digitális tájak stb, amelyek szórakozást, staking és jegyértékesítési lehetőségeket kínálnak a DeFi szektorban. Mostanában annak vagyunk tanúi, hogy az NFT-ket egyre többen használják pénzügyi céllal. Az NFT staking már elérhető a Binance platformján, méghozzá versenyképes áron és kamatokkal, az NFT-hitelek pedig hamarosan megjelennek.

Szinte biztosra vehető, hogy az NFT-ket további területeken fogják alkalmazni a szórakoztatóiparban és a divat világában. Az NFT-ket a sztárok már most is használják, hogy közelebb kerüljenek a rajongóikhoz. Az NFT-jegyértékesítés egy másik, egyre népszerűbb felhasználási terület. A hagyományos rendszerek a lassúságukról, a magas költségeikről ismertek és arról, hogy gyakran bánnak tisztességtelenül a rajongókkal. Az NFT digitális megoldást kínál, ahol a felhasználóazonosítás könnyen megoldható és a jegyüzérkedést is meg lehet előzni. Ahogy a technológia fejlődik, még több hasonló innovációnak leszünk a tanúi, amelyek révén az NFT bevételtermelési lehetőséget kínál a felhasználóknak. Ám ahogy minden befektetésnél, itt is fontos utánajárni az adott projektnek és feltérképezni a kockázatokat.

Kötöttek különböző szponzorációs szerződéseket sportklubokkal, sportolókkal is – például Cristiano Ronaldót is megnyerték épp egy NFT-kollekcióval. Mit várnak ezektől a szponzorációktól? Terveznek-e újabbakat, akár itt Magyarországon is?

Az együttműködés olyan tehetségekkel és nagy hatású személyiségekkel, mint Cristiano Ronaldo, segít még több emberrel megértetni, mi az a blokklánctechnológia, hogyan építjük a Web3 infrastruktúrát a sport és a szórakoztatóipar területén. Magyarországon Szalai Attila labdarúgóval, a török Fenerbahce hátvédjével és a magyar válogatott tagjával léptünk partnerségre, aki rendkívül nyitott arra, hogy többet tudjon meg a kriptovalutákról.

Attila részt vesz a Binance kampányában, amelyben bemutatjuk, hogyan válhat egy profi futballista egyben kriptobefektetővé. Ugyancsak a közelmúlt fejleménye, hogy tervezzük Magyarország egyik legnagyobb futballcsapatának támogatását. Ezt hamarosan be fogjuk jelenteni, úgyhogy érdemes nyomon követni a velünk kapcsolatos híreket.

Nem tudom megállni, hogy feltegyem ezt a kérdést: látta-e a South Park „vonatkozó epizódját”, ami részben az NFT-kről szól. Mi a véleménye az ilyen kritikákról?

El kell ismernem, hogy a South Park csapata rendkívül kreatív és tehetséges. Az NFT-ket sokan elsősorban tényleg onnan ismerik, hogy költséges profilképeket lehet velük létrehozni. Ugyanakkor az NFT jóval több ennél, számtalan szektorban a felhasználási lehetőségek széles tárházát kínálja. Ahogy azt korábban elmondtam: mint minden befektetés esetén, itt is alaposan utána kell járni a projekteknek és tisztában kell lenni a kockázatokkal.