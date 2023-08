Az egész hálózatra kiterjedő meghibásodásról számolt be az egyik légitársaság, de a brit légiforgalmi irányítás szerint nem zárták le a brit légteret. Ugyanakkor korlátozásokat kellett bevezetni, ami azért is jelent különös fennakadást, mivel Nagy-Britanniában épp munkaszüneti nap van, emiatt pedig ez az év egyik legforgalmasabb napja – írja a Sky News. A légforgalmi irányítás azt nyilatkozta, továbbra is dolgoznak a probléma elhárításán, azonban továbbra sem tudni, mennyi időbe fog telni, ahogy azt sem, hogy mi okozta a fennakadást.

A magyar járatok is érintettek

Az európai légiforgalmi hatóság, az Eurocontrol tájékoztatási szerint a brit repülési adatfeldolgozó rendszer meghibásodása miatt „nagyon jelentős″ késésekre kell számítani. Az ír légi irányítás szerint a technikai probléma korlátozza az Egyesült Királyság légterének kapacitását.

A Budapest Airport honlapján megjelent járatinformációk alapján több londoni járatot töröltek, illetve jelentős késések várhatók az indulásokat, valamint az érkezésükben is: a Ryanair Stansted Repülőtérig közlekedő járatai például jelen állás szerint 23 óra előtt nem szállnak fel, és éjjel 3 óra előtt nem érkeznek meg a British Airways járatai a magyar fővárosba. A kieső járatokról az AIRportal.hu is tájékoztatott közösségi oldalán.

A Loganair a közösségi oldalán arról tájékoztatta utasait, hogy a légiforgalmi zavarra tekintettel a következő 48 órában ingyen átfoglalhatnak másik járatra.