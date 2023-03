Továbbra sem csitulnak az indulatok a debreceni akkumulátorgyár körül. A kínai CATL beruházása elleni érvek között a leggyakoribb a hatalmas energiafelhasználás. A debreceniek 12 ezer aláírást gyűjtöttek azért, hogy leállítsák az építkezést. Mára az ellenzéki pártok az országos politikába emelték a kínaiak beruházását.

Jelenleg a katasztrófavédelmi hatóság jogerős engedélye van a beruházó birtokában és a környezethasználati engedély, ami még nem emelkedett jogerőre. Ha ez megtörténik, akkor lehet az építési engedélyezési eljárást elindítani. Valószínűleg az évtized közepén, második felének az elején indulhat a termelés.

„Értelmetlen hitvita folyik az akkumulátorgyárról”

Megítélésem szerint jelen pillanatban egy értelmetlen hitvita zajlik egy nagyon komoly kérdésben, ami egyértelműen a 21. század nagy környezetvédelmi kihívásainak az egyikét kellene, hogy szolgálja. A debreceni akkumulátorgyár kérdésében szakmai vitának kellene zajlania, de most egyértelműen átpolitizált párbeszéd folyik. Jelenleg politikai preferenciák alapján ítélik meg az emberek az akkumulátorgyárat – hangsúlyozta az Indexnek adott exkluzív interjújában Papp László. Debrecen polgármestere arról is részletesen beszélt, hogy

miért tartja értelmetlen hitvitának, ami az akkumulátorgyár körül folyik,

tartanak-e egy esetleges népszavazástól,

az önkormányzati választások előtt megingathatja-e a debreceni polgárok hitét a városvezetésben az akkumulátorgyár ügye,

iparvárosnak tekinthető-e Debrecen,

épülhet-e környezetszennyező beruházás a város határában,

elképzelhetőnek tartja-e, hogy fizetett tüntetők szólalnak fel a kínai beruházással szemben,

mekkora előrelépést jelenthet a város számára a két gigaberuházás,

sok vagy kevés 24 ezer köbméter víz naponta?

A polgármester emlékeztetett: a világ elindult a környezeti átállás felé. Az Egyesült Államok szenátusa 400 milliárd dolláros fejlesztési programot indított az elektromobilitás területén, aminek nagyon fontos része az akkumulátorgyártás.

Európa is gőzerővel építi ki az ezzel kapcsolatos kapacitásait, és egészen a Távol-Keletig tart ez a folyamat. Ennek a világméretű átalakulásnak a kellős közepén található Magyarország, ahol magának az akkumulátorgyártásnak a létét és szükségszerűségét vitatják bizonyos politikai szereplők egy nagyon egyszerű nézőpontból, környezetromboló ez a tevékenység, vagy nem.

Nincs félnivalójuk a debrecenieknek

Papp László szerint az eddigi információk, amelyek a sajtóban megjelentek, alkalmasak arra, hogy félelmet generáljanak az akkumulátorgyártással kapcsolatban.

Először ezért a félrevezető, hamis, fals információkat kell helyretenni, a debrecenieknek tisztán kell látniuk, hogy mi is az igazság az akkumulátorgyártással kapcsolatban, és ezt követően lehet bármilyen döntést kezdeményezni.

A város jól átgondolt gazdaságfejlesztési stratégia mentén valósítja meg az elképzeléseit. Úgy jelöltük ki az iparterületeinket, hogy azok

kellő távolságra legyenek a lakóterületektől,

megoldható legyen a megközelítésük a gyorsforgalmi utakkal,

ne terhelje a közlekedés a város belső úthálózatát.

Mindemellett természetesen az infrastrukturális igényeket is felmértük, illetve ha szükséges, az érkező új vállalatok esetében ezeket folyamatosan korrigáljuk – részletezte Debrecen polgármestere.

A déli és a BMW által használt Északnyugati Gazdasági Övezetre is külön elektromos hálózatfejlesztési programot indítottunk, ami jótékony hatással lehet a debreceni városi elektromos hálózatra a nagy alállomások fejlesztésével. Ezek még részben nincsenek üzemben egyébként, hiszen a gyárak nem üzemelnek, de a fejlesztés elindult, sőt bizonyos részben be is fejeződött. Tehát ezek a városi hálózatra nemhogy negatív, hanem némileg pozitív hatást is gyakorolnak majd.

A kínai beruházás sem mentesül a szabályok alól

Környezetvédelmi szempontból szabálysértő üzem nem működhet Debrecenben sem, ennek az ellenőrzése folyamatos. A környezetvédelmi hatóságnak és a katasztrófavédelmi hatóságnak van olyan feladata, hogy ellenőrizzék az üzemek működését. Debrecen a gyártól teljesen függetlenül működő monitoringrendszert kíván létrehozni. Ebben közreműködnek a Debreceni Egyetem és az Atommagkutató Intézet szakemberei is, akik ezen a területen nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkeznek.

A debreceni gazdaságnak megnövekedett a vízigénye, ezért olyan megoldásokat kell találni, ami függetlenül attól, hogy van Debrecennek elegendő mennyiségű vize, mégis védi, megóvja ezt a vízkészletet, és csak a szükséges mértékben állítja az ipar szolgálatába. Papp László a vízellátással kapcsolatos javaslatról kiemelte: ezért azzal a javaslattal álltunk elő, hogy

ahol lehet, az ivóvizet váltsuk ki tisztított szennyvízzel, úgynevezett szürkevízzel. Az akkumulátorgyár vízigényének 70-80 százalékát hűtésre használják majd fel. A gyár napi átlagos vízfelhasználása 3300 köbméter lesz, ennek zöme kiváltható szürkevízzel.

Korábban Debrecen naponta 38-40 ezer köbméternyi szennyvizet engedett el a természetbe újrahasznosítás nélkül. A debreceni vízmű számára ez egy újabb piaci lehetőség, mert az eddig a természetben elengedett tisztított szennyvizet most újrahasznosíthatja, mert az ipari üzemek ezt meg fogják vásárolni. Utána pedig elpárologtatják ezt a vizet, de nem ivóvizet használunk.

Meginoghat a közigazgatásba vetett bizalom

Azt látom a legnagyobb problémának, hogy a politikai szereplők a közigazgatásba, a hatóságokba vetett hitet is rombolják. Nem nehéz belátni, hogy az életünk szabályok mentén zajlik. Ha megpróbáljuk lerombolni a hitet, a bizalmat ezekben a szabályokban, a hatóságokban, akkor annak anarchia, káosz lesz a következménye, mert akkor senki nem lesz képes irányítani ezt az országot, vagy akár egy várost.

Ezért kell nagyon óvatosan bánni a fogalmakkal, amikor az egyik politikai szereplő vízmérgező akkumulátorgyárról beszél. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem, nem az. Ez egy hazugság, amire politikai kampányt építenek. Annak a vízműnek a vezetőjére, aki büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy hiteles információk alapján bevizsgált minőségű vizet adjon az embereknek, arra tényleg rá lehet fogni, hogy mérgezett vizet ad az embereknek? Normális az, aki ilyet megfogalmaz? Szerintem nem – adott hangot véleményének Papp László debreceni polgármester.