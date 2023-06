Az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő annak érdekében, hogy a fizetési műveletek és a tágabb értelemben vett pénzügyi ágazat megfeleljenek a digitális kor követelményeinek, nagyobb biztonságot nyújtva ezzel a pénzügyi szolgáltatásoknál – tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.

Fókuszban a fogyasztók

A brüsszeli közlemény szerint a pénzforgalmi szolgáltatások modernizálása és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok nyílttá tétele új lehetőségeket nyit a fogyasztók és a vállalkozások előtt. A javaslatok a fogyasztók érdekeit, a versenyt, a biztonságot és a bizalmat állítják a középpontba – húzták alá.

A testület szerint a digitális euró jogi keretének kidolgozására vonatkozó bizottsági javaslat egy alternatív, egész Európára kiterjedő fizetési megoldást biztosítana.

A digitális euró virtuális pénztárcához lenne hasonló, amely a jelenlegi nemzeti és nemzetközi magánfizetési eszközök mellett lenne elérhető.

A digitális euró az internetkapcsolat nélküli fizetésekhez is használható lenne.

Az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott jegybankpénzként eltérne a "magánjellegű pénztől", és kártyás, valamint telefonos fizetésre is alkalmas lenne.

A digitális euróval kapcsolatos alapvető szolgáltatások ingyenesek lennének a magánszemélyek számára.

A javaslatot az Európai Parlamentnek és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak is el kell fogadnia ahhoz, hogy az Európai Központi Bank végül széles körben használható és elérhető digitális eurót vezessen be – számolt be róla az MTI.