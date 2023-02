Januárban jelentette be sajtótájékoztatón az E.ON Hungária Csoport, hogy 74 milliárd forint értékben csaknem 15 ezer különböző méretű hálózatfejlesztési beruházás valósul meg 2026-ig. Ezek a fejlesztések elősegítik, hogy újabb napelemes rendszerek csatlakozhassanak a villamos hálózatra az érintett területeken. Tavaly több mint 130 ezer naperőmű-létesítési igény érkezett a szolgáltatókhoz,

ez nagyságrendileg annyi, mint az elmúlt tíz évben összesen.

Már önmagában a kormány bejelentése a „rezsicsökkentés csökkentéséről” is letérdeltette az egyes áramszolgáltatók ügyfélszolgálatait, majd erre jött rá ősszel az októberi 31-i „napelemes határidő” – ezt követően az igénybejelentők már nem táplálhatják be a fel nem használt áramukat a hálózatba. Volt is nagy roham, az utolsó napokban több tízezren regisztráltak.

És itt nem csak a különböző napelemes pályázatokról van szó, hanem minden másról is, legyen az egy fázisbővítés vagy egy új mérőhely kialakítása. Utóbbinál ráadásul bonyolítja a helyzetet, hogy sokszor alapanyag sincsen: a szabvány fogyasztásmérő-szekrényeket mindössze két cég gyártja Magyarországon, és ezekre a műanyagdobozokra akár hosszú hónapokat is kénytelenek várni a fogyasztók.

Villamossági szaküzletekben valóságos „várólisták” alakultak ki, melyeken nem ritka, hogy több száz ügyfél vár a „dobozára”.

Az E.ON hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettesétől, Katona Ádámtól megkérdeztük, hogy mire számíthatnak mindazok, akik továbbra is valamilyen válaszra várnak a szolgáltatójuktól.

„A napelemtelepítésnek több problematikája van. Az első az a nagymértékben beérkezett igények, amiket fel kell dolgozni. Ezen a kollégák átcsoportosítással, túlórával, digitalizációval, robotikával próbálnak úrrá lenni. A következő fázis a napelemes beruházások megvalósulása – ehhez alapanyagokra, inverterekre van szükség, amik ekkora mértékben nem állnak rendelkezésre. Ezt követi az utolsó pont, amikor ezeket a kész napelemeket csatlakoztatni kell a hálózatra: azt gondolom, mi, mint az elosztó hálózat, föl vagyunk készülve arra, hogy ezt a fajta dömpinget ki tudjuk szolgálni” – fogalmazott Katona Ádám. Elmondta, hogy

ezt az „elképesztő mértékű, robbanásszerű változást”, amit az igénybejelentések számában tapasztaltak, ezt „nem képes kisebb zökkenők nélkül” lekezelni az ügyfélszolgálat.

Az E.ON hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettese az ügyfelek megértését és türelmét kérte.

„Ígéreteket azért nem tudok tenni, merthogy ez a feldolgozás folyamatosan halad, és nagyon sok mindentől függ, hogy egy egyedi ügyféligény mikor kerül sorra” – válaszolta a Napi.hu-nak Katona Ádám.

Arra a kérdésre, hogy a megnövekedett feladatok miatt hány plusz embert vettek fel, elmondta, hogy első körben átcsoportosították az ügyfélszolgálati tevékenységeiket, máshonnan vontak el erőforrást, valamint majdnem 100 fővel bővítették is a kapacitásaikat – nem csak a megnövekedett ügyféligények miatt, hanem a teljes megnövekedett beruházás kiszolgálása érdekében. A hálózati területen összességében közel 3000 fő dolgozik, és ahhoz képest növelték meg a létszámot – közölte kérdésünkre.