Az elektromos autók népszerűbbek, mint valaha, közben az eladások száma is növekszik, nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt, de ha most szeretne venni, nehéz lesz raktárról találni.

Egy amerikai autókereskedők körében végzett tanulmányból kiderült, hogy az üzletek kétharmadának tavaly nem volt eladó akkumulátoros vagy plug-in hibrid autója – ráadásul sem új, sem használt. Bár használtat egyébként is nehéz találni, hiszen a lakosság csak pár éve kezdett nagyobb mennyiségben ilyen kocsikat vásárolni. Most azonban úgy néz ki, hogy mégis könnyebb használtat venni.

A használtautó.hu-n jelenleg kevesebb mint 3 500 használt elektromosautó-hirdetés van.

Új villanyautóból pedig mindössze ezer darabot kínálnak a szalonok.

Az Our World in Data adatai szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 16 százalékáért a közlekedés felelős, tehát a kocsik villamosítása az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai célok közül az egyik legfontosabb.



A klímaváltozás elleni küzdelem érdekében egyébként az EU ambiciózus célokat tűzött ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén. Az Unió 2050-re klímasemlegességet szeretne, 2030-ig pedig 55 százalékkal kívánja csökkenteni a kibocsátást – erre az európai klímaváltozási törvény kötelezi a tagállamokat

De miért hiánycikk a villanyautó?

Elsősorban az ellátási láncot lehet okolni, méghozzá azért, mert az akkumulátorgyártás hiányosságai miatt nem tudnak a keresletnek megfelelő mennyiségű elektromos járművet gyártani.





A londoni székhelyű Benchmark Mineral Intelligence szerint az évtized végére akkora lehet a hiány, mint amennyi jelenleg az éves termelés: egymillió tonna.

A csak elektromos járműveket gyártó Tesla például közvetítő nélkül értékesítik a kocsikat, ez azonban alkalmazkodásra kényszeríti a nagy autógyárakat és a kereskedőket, hiszen utóbbiakat akár el is lehetetlenítheti az új rendszer a Vox.com-nak nyilatkozó szakértő szerint.

Az Egyesült Államokban a kizárólag elektromos kocsikat gyártó cégek (például Rivian és Lucid) már most is közvetlenül a fogyasztóknak értékesítenek. Ez a modell lehetővé teszi a gyártók számára, hogy megkerüljék az autókereskedők alkudozását és elkerüljék például a személyzet bérköltségeit.





A hazai top10 legnépszerűbb villanyautó márka a Vezess.hu tavalyi adatai szerint a következők voltak:

Tesla Kia BMW Mercedes Dacia Volkswagen Hyundai Skoda Nissan Volvo

Már csak a környezetvédelmi okok miatt érdemes elgondolkodni elektromos autó beszerzésén, ugyanis sokkal biztonságosabbak ezek a járművek, fenntartásuk is sokszor olcsóbb, mint a hagyományos verzióké. Nem kell többet benzint vagy gázolajat tankolni, ráadásul nem csak a nyilvános töltőállomásokon , hanem akár otthon is „teletölthetjük” az autót, sok városban pedig ingyen is parkolhatunk tisztán elektromos üzemű járműveinkkel.

Az akkuhiány okai

Jelenleg világszerte hiány van szakképzett munkaerőből,

különösen az ellátási láncban,

és a szállításban részt vevő munkavállalókból.

Ez magában foglalja a tengerentúli szállítás folyamatát is. Ha nincs elég ember a rakomány mozgatásához, akkor az akkumulátorok és más autóalkatrészek, például a chipek a kikötőkben rekednek.

A chiphiány pedig az autóipar legégetőbb problémájává vált az elmúlt időszakban, mostanra szinte nem maradt olyan szereplő, akire ne lett volna hatással a termékek hiánya.