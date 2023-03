Mintegy kétezer termék ára kisebb januártól, február vége óta pedig további, több mint négyszáz árucikknél történt árcsökkentés a Tesco áruházláncnál. – A jövő héttől egyes húsvéti édességek 20 százalékkal lesznek olcsóbbak, emellett 13-46 százalékos árcsökkentés érint majd több zöldség- és citrusfélét, hazai forrású hústermékeket (csirkecomb, pulykaszárny, sertéslapocka, sertéscsülök) – közölte a Napi.hu-val a Tesco sajtóosztálya, kiemelve, hogy néhány tésztaféle közel 25 százalékkal, míg a trappista sajt, a dobozos tejek több mint 20 százalékkal olcsóbbak a láncnál.

– Az infláció miatt a vásárlók jobban nyomon követik a költéseiket, a mi feladatunk pedig segítséget nyújtani abban, hogy kevesebb kompromisszumot kelljen kötniük. Már több mint egy éve „Árgarancia” felirattal jelöljük több száz, keresett alaptermékünket, amelyek árát tartósan alacsonyan tartjuk – jelezték. Az árcsökkentett termékeket hetente ellenőrzik, és azon árucikkek esetén, amelyeket másutt olcsóbban találnak meg a vevők, kifizetik számukra a különbözetet. – Ezen termékeink forgalma kétszer olyan gyorsan nő, mint a nem árgaranciásoké – emelte ki a Tesco, ahol a hűségprogramban elérhető kedvezmények hetente mintegy 1200 árucikket érintenek, ezzel havonta akár több mint tízezer forintot spórolhatnak a kártyatulajdonosok, akik a végösszeghez külön engedményeket, kuponokat, extra pontokat is felhasználhatnak.

Lidl: a családokat szolgálja a figyelem

Kulcsfontosságú a magyar családok magas színvonalú kiszolgálása, a lehető legjobb ár-érték arányú, minőségi termékek biztosítása és egyre több kategóriában az árcsökkentés. Ezzel összhangban folyamatosan figyelemmel kísérjük a fogyasztói igényeket, valamint a piaci változásokat – közölte megkeresésünkre a forgalma alapján piacvezető Lidl üzletlánc, ahol a beszállító partnerekkel történt tárgyalások eredményeként tovább bővül a január óta csökkenő árú termékek köre.

– Az év elejétől már több mint háromszáz termék fogyasztói árát mérsékeltük, egyes termékekhez akár 27 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a vásárlók. Ilyen árucikkek a különféle tej-és tejtermékek, például a 23-25 százalékos árcsökkenéssel érintett vajak, sajtok – utóbbinál egyes termékek ára 900 forinttal lett kisebb. A száraztésztákért, a rizsért, 17-féle pékáruért és számos egyéb élelmiszerért is kevesebbet kell már fizetni a tavalyihoz képest – jelezte az áruházlánc, amelynek kínálatában a tartósan árcsökkentett termékek között szerepel többféle, például laktózmentes trappista sajt is.

Nagyot csökken a zöldségár: a hazai paprika és paradicsom kiszorítja a drága marokkóit



Átmeneti zöldséghiányhoz vezetett Európában az energiaválság és a szélsőséges időjárás, emiatt a zöldségfélék ára az egekbe emelkedett az Európai Unió országaiban. Az Egyesült Királyságban tapasztalt üres zöldségesstandokhoz és az üzletekben bevezetett korlátozásokhoz vezető áruhiány ugyanakkor példátlan. Magyarországon a zöldségek ára jelentősen csökken a következő hetekben, mivel Átmeneti zöldséghiányhoz vezetett Európában az energiaválság és a szélsőséges időjárás, emiatt a zöldségfélék ára az egekbe emelkedett az Európai Unió országaiban. Az Egyesült Királyságban tapasztalt üres zöldségesstandokhoz és az üzletekben bevezetett korlátozásokhoz vezető áruhiány ugyanakkor példátlan. Magyarországon a zöldségek ára jelentősen csökken a következő hetekben, mivel a hónap végére a friss hazai termés kiszorítja a drágább importot.

Részletezésük szerint a pékáruk esetében is jelentősen mérséklődtek az árak például a félbarna és fehér kenyér, a kiflik, édes termékek esetén, emellett a különböző szendvicsfeltétek (például a szeletelt sertés sonka), illetve a gyorsfagyasztott csirkemáj, a tejföl, a fűszerpaprika, a dióbél, egyes konzervek, a virágméz árucikkeknél is megjelentek a 10-30 százalékos árcsökkentések.

CBA: tovább adják a kedvezményt

– Egy mindenki számára küzdelmes, hosszú időszak végéhez érkeztünk és bízunk abban, hogy a kedvező tendenciák fennmaradnak. Az elmúlt hónapok az áremelésekről szóltak, néhány hete viszont beköszöntött a fordulat: kezdetben a trappista sajt, a vaj ára több mint 20 százalékkal mérséklődött. A beszállítói árak csökkenéséből adódó kedvezményeket teljes egészében továbbadjuk a vásárlóknak – mondta a Napi.hu-nak a CBA üzletlánc kommunikációs igazgatója. Fodor Attila hozzátette: a száraztészták kínálatában is már minimum 5 százalékos árcsökkenés jelentkezett az üzletekben.

Az elmúlt időszak a termelőknek, a gyártóknak, a fogyasztóknak is nehéz volt, ami a hazai élelmiszerkereskedelem teljes forgalmában tavaly nyár végétől tapasztalt visszaesésben is tükröződik. – A drágulások mögött nem a kereskedők önkényes áremelései húzódtak meg, hanem a beszállítói árak drágulása, amelyek mérséklődése miatti előnyöket a vásárlók élvezik – mutatott rá a CBA kommunikációs igazgatója. Mivel a beszállítók egy-két hónapos időtartamra szóló, tartósan alacsony árakat kezdtek alkalmazni, immár szélesebb termékkörben is lehetőség van a fogyasztói árak leszállítására. Ennek mentén különböző akciókat hirdetnek a boltokban, az árverseny a közeljövőben fokozódni fog – vázolta Fodor Attila.

A CBA-nál a háztartási papíráruk (például konyhai papírtörlő, kéztörlő, papír zsebkendő, egészségügyi papír) árai is 5-15 százalékkal mérséklődtek mostanra. Emellett az energiaárak konszolidálódása miatt csökkent a liszt ára, amely a pékáruknál is érezteti a hatását – az árcsökkentéseknek további mozgásteret ad az Ukrajnából megindult, olcsóbb liszt-alapanyagok beszállítása is.

Az árak tartósan mérséklődnek a CBA hálózatában is, amely már megfigyelhető egyes húsáruknál, különböző tejtermékeknél (például tejitalok, főzőtejszín, vajkrém, sajt, ESL-tej, túró), de ugyanez érvényes például a söröknél, gyümölcsleveknél, tésztáknál is.

– Gyakorlatilag minden termékkörben vannak olyan árucikkek, ahol már tartósan alacsonyabb árakkal találkozhatnak a vásárlók. Ezen termékek köre folyamatosan, napi szinten bővül, a kedvező hatás a pénztárcákon egyre inkább érződni fog – közölte a kommunikációs igazgató.

Az ünnepekre hangolnak az Aldi akciói

Minden piaci trendre, mozgásra azonnal reagálunk, ezért versenyképesek az áraink, ezt hetente megújuló, mintegy 90 terméket érintő akciós kínálattal támogatjuk, amelyen belül az elkövetkezőkben nagyobb hangsúlyt kapnak a húsvéti árucikkek – közölte a Napi.hu-val az Aldi üzletlánc, amely a nemzetközi és a magyar tejpiaci helyzetnek köszönhetően már február elején, a láncok közül elsőként 20 százalékkal csökkentette tartósan a legkeresettebb vajtermékei árát, márciustól pedig 20-23 százalékkal a hagyományos és laktózmentes trappista sajtjai lettek olcsóbbak. – Ez az árszint az ünnepi időszakban is megmarad – hangsúlyozták.

Előtérbe kerülnek a húsvéti termékek: az üreges csokoládéfigurák, -tojások, desszertek, kész sütemények mellett többféle kiegészítő alapanyag, saját márkás termék esetén is akciózásra készülnek az ünnepi asztal jellegzetes élelmiszereinek széles kínálatában. – Kiemelt forgalommal számolunk a sonkatermékeknél, a kínálat a füstölt comb, füstölt-főtt tarja és csülök szezontermékek mellett például kötözött lapocka, főtt-füstölt pulyka alsócomb árucikkekkel bővül.

Jelezték: miközben egyre nagyobb az igény a korszerű online bevásárlási lehetőségek iránt is, az Aldi üzletekben folyamatosan elérhetők az árstoppal érintett alapélelmiszerek, akárcsak az étel-intoleranciával rendelkező vásárlóknak szánt árucikkek, továbbá számos ajándék, húsvéti dekorációs elem, játékok és elektronikai cikkek.

Nő a kereslet az alkoholos italok iránt

Az ünnepekhez kapcsolódó családi események és a vendégvárás mind növelik a keresletet a húsvéti asztal elengedhetetlen termékei, illetve a minőségi alkoholos italok iránt, a fokozatosan növekvő forgalomra már most tudatosan készülnek – jelezte az Aldi, megjegyezve, hogy ilyenkor kiemelkedő kereslet mutatkozik a jó ár/érték arányú likőrökre, pezsgőkre, a szélesebb kínálatú, fehér- és vörösborokra, sörökre, továbbá például a gyógynövénylikőrökre, ginekre, whiskykre. A megnövekedett érdeklődést jól tükrözi, hogy a készlet erejéig elérhető márkaszeszek, krémlikőrök az akciózás alatt rövid időn belül elkelnek.

Akciók és árcsökkentés az Auchan-nál is

Széles választékkal, kiváló minőséggel, kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat a húsvéti időszakban is – közölte lapunkkal az Auchan áruházlánc, példaként említve, hogy az ünnepi választékban a húsvéti kalács 499 forinttól, a torma 359 forinttól, míg a régimódi parasztsonka kilogrammonként 3590 forintos áron érhető majd el a hálózat üzleteiben. Jelezték, hogy a kínálatukban szereplő, közel ezer alapvető élelmiszertermék, – mint a tej, a tejtermékek-sajtok, a pékáru, a tojás, a hús, a liszt, a cukor – ára a januárban jellemző árszínvonalhoz képest alacsonyabb lett az Auchan áruházakban.

Promóciók a SPAR-ban

Promóciós program keretében, terméktől függően 5-40 százalékkal csökkenti árait a Spar üzletlánc, amely azt közölte: a héten további hetven árucikkel bővült az eddigi mintegy háromszázféle termékből álló, árzuhanással érintett kör.

A pékáruk mintegy 7-40 százalékkal lettek olcsóbbak, a haltermékek ára 18-30 százalékkal mérséklődött, illetve egyes húskészítmények (virsli, bacon) ára 5 százalékkal lett kisebb.

– A vásárlókat egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítik abban, hogy minél kevesebbet költsenek, akik továbbra is minőségi és nagyrészt hazai forrásból származó termékek széles kínálatából válogathatnak – jelezte a Spar.

(Thurzó Katalin)