A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023 májusában 12 százalékkal kisebb volt a termelés volumene, mint egy éve. Főként az épületek építése dőlt be, 13,6 százalékkal, de a speciális szaképítések és más építmények esetében is 11 százalékos a csökkenés. A megrendelések állománya is durván zsugorodott: 36,9 százalékkal a megkötött új szerződések, azon belül 48,5 százalékkal az épületek építésére vonatkozó szerződések száma csökkent, 11,9 százalékkal pedig az egyéb építmények építésére vonatkozóké – írja közleményében a PlanRadar.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által 150 vállalkozó bevonásával készült kutatás szerint a cégek 86 százaléka számít romló jövedelmezőségre a megrendelések hiánya miatt. 92 százalékuk ugyanakkor zavartalanul tudta beszerezni az építőanyagokat az év első felében. Ez azt jelenti, hogy a hiány gyakorlatilag megszűnt, vagyis csökkenhetnek a termékek árai.

A legtöbb vállalkozás feltalálja magát

A kereskedők a kutatás eredményei alapján a megoldást abban látják, hogy növelik az energiahatékonyságot, képzik a dolgozókat, bővítik a termékeket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve kihasználják a digitalizáció adta lehetőségeket.

A felmérés arra is rámutat, hogy a kereskedik egyharmada kénytelen létszámot csökkenteni, 8 százalékuk azonban a nehéz helyzet ellenére is bővítésben gondolkodik. Kétharmaduk az eddigiekhez hasonlóan vagy könnyebben talál szakképzett munkaerőt.